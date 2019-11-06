全网服务器总量超百万！腾讯首度披露基础架构演进史

11月6日消息，在腾讯Techo开发者大会上，腾讯云副总裁、云架构平台部总经理谢明首次对外披露了腾讯基础设施演进与创新历程。据他介绍，在微信、QQ等国民级业务不断发展的背后，包括服务器、网络、IDC、计算、存储、数据库等在内的基础设施和技术架构一直在不断进化，目前已经进入“生而为云”的新阶段。

在基础设施建设方面，腾讯全网服务器总量超过100万台，是中国首家服务器总量超过百万的公司，腾讯网络带宽峰值也突破100T。

谢明表示，在云时代，腾讯基础架构还将继续通过自研、定制化等手段，向极致弹性和智能化的方向进化。

在服务器方面谢明介绍，出于对服务器性能、成本、安全性等方面更高的需求，腾讯云启动了自研服务器的进程。腾讯自研服务器星星海采用可信链传递的硬件防篡改能力、先进的热虹吸管散热技术以及精细化的风道设计和风扇控制，实现了TCO降低30%、负载能效提升50%、实例综合性能提升35%。

谢明提到，腾讯云第四代数据中心T-Block按照搭积木的方式，实现了全数据中心的模块化配置及快速建设，相比于传统大规模数据中心，现场施工周期缩短一半，自然冷却技术可以将PUE降低至业界领先的1.2以下。采用T-Block方案，一个拥有30万台服务器的园区一年可节省2.5亿度电。

在存储方面，腾讯早在2006年便针对Q-zone相册业务场景自研了分布式存储TFS，支持了Qzone相册每天亿级别的图片上传。目前，腾讯云对象存储COS实现了集群全体节点参与系统吞吐，磁盘利用率达到90%以上，同时系统的完全自治也大幅降低了运维的人工投入。

随着云计算的快速发展，云计算用户对对资源管理粒度、资源调度和隔离能力以及计算/存储解耦的技术架构都提出了更高的要求。谢明将这种更高的要求称之为“极致弹性”。

谢明认为，极致弹性首先是性能和容量要既能帮助大客户扛住业务洪峰，又能让小客户不浪费一分钱，需要对计算、存储、网络资源进行细粒度的划分。其次，需要通过提升库存管理和调度能力以及相应的产品能力，真正做到按使用量计费。最后是快速的交付能力，需要计算、存储等各类资源能够充分解耦，满足秒升秒降、快上快下的要求。

腾讯云的基础产品也在朝极致的弹性方向努力。其中，腾讯云打造的第三代通用计算平台无服务函数计算能够提供更好的弹性能力，真正意义上做到资源使用率100%，用户相应成本下降50%以上。值得一提的是，腾讯云通过函数并发监控数据实时计算，提前扩容，使函数冷启动率降低到万分之一以内。而自研的轻量级虚拟化技术，能在35ms内启动一台虚拟机，创造了业界目前能最快启动一台虚拟机的记录，这一技术还被稳定应用于“小程序·云开发”。

同时，腾讯云对象存储COS还提供了不同地域不同计费的方式，用户根据使用场景，按需选择最划算的方案。数据库产品CynosDB则基于计算存储解耦架构，支持超大实例并实现更好的弹性能力。单实例最多可以达到百TB级别，而多计算节点间的存储共享，可以使同一实例的计算节点扩展到15个。

谢明还认为，未来云计算会结合智能化来提供更好的服务，包括智能运营和智能服务，将更好的提升服务质量和降低服务成本、为更多的用户提供VIP级别的云服务。以数据库为例，腾讯云基于强化学习的数据库性能优化系统 CDBTune，提供在线的性能优化服务，甚至比专职DBA做得还好。