任天堂社长：近期不打算让Switch降价

IT之家11月5日消息 10月底，任天堂公司发布了截至9月30日的2019财年第二季度财报。财报显示，任天堂第二财季净销售额为2718.56亿日元(约合25.01亿美元)；归属于任天堂母公司股东净利润为454.13亿日元(约合4.18亿美元)，其中售出480万部Switch游戏机，累计销量达到4167万部。

近期，任天堂社长古川俊太郎在财报会议上谈及了一些有关任天堂Switch定以及中国市场的问题。

财报Q&A环节，有投资者询问古川俊太郎，任天堂有没有计划在未来两年内下调任天堂Switch主机的定价。对此古川社长回答：公司没有计划降低Switch定价，任天堂公司希望“尽可能久”地以现在的定价销售Switch家族的主机产品。古川表示，这是因为任天堂公司预估未来近期没有什么办法降低Switch硬件的制造成本。而未来任天堂还会继续尽可能多地售出Switch主机。

古川俊太郎也被问及更多有关Switch在中国发售信息，但他并没有透露更多具体细节。古川重申任天堂正与腾讯一起努力推进Switch进入中国市场工作，他表示两家公司目前正在同步推进多项进程，为Switch在中国正式推出做好准备。

古川表示，中国市场的Switch发布信息将由腾讯方面来负责。