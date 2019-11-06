爱立信签约中国三大运营商：包含5G设备等采购意向

11月6日消息，在今天于上海举行的“第二届中国国际进口博览会”（以下简称“进博会”）上，爱立信签约中国移动、中国联通、中国电信三大运营商，包含5G设备等采购意向等。

爱立信与中国移动：2020年度中国移动与爱立信公司将在移动通信领域继续开展友好合作，中国移动拟向爱立信公司采购包括无线网主设备（5G、4G）、核心网主设备、各类网络优化及专业技术服务。此外，双方发布了一系列面向5G和未来网络的新产品和方案，如全球首款4.9GHz新型室分产品4.9GHz 5G NR DOT；5G云原生边缘云联合研究成果及POC；5G智慧网络联合研究成果及POC。

爱立信与中国电信：2020年度中国电信与爱立信公司将在移动通信领域继续开展友好合作，中国电信拟向爱立信公司采购通信设备及服务，采购设备内容将包括移动核心网及无线网主设备（4G LTE、4G EPC、VoLTE vIMS、VoLTE SBC、5G）、DCP平台应用、5G试点建设、5G网络建设、5G国内外高级技术培训、各类网络优化和专业技术服务。

爱立信与中国联通：2020年度爱立信与中国联通将继续在通信领域开展友好合作，合作范围涉及：5G商用网络建设，企业专网及垂直行业业务拓展，人工智能和自动化技术在网络中的试验及规模推广、LTE扩容和演进、物联网、专业服务等。中国联通（包括其分公司、关联公司）拟向爱立信（包括其关联公司）采购移动通信设备及服务。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康(Borje Ekholm)出席上海进博会并明确表达了“爱立信将坚定投资中国市场，加强与中国合作的意愿。”

目前，爱立信已经与全球75家运营商签订了5G商用协议及合同。其中，目前爱立信已与29家运营商客户达成可公示的商用5G合同。在全球已经正式商用运行的5G网络中，爱立信目前在14个国家为22个正式运行的5G商用网络提供设备。