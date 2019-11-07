Windows 10 ARM受打击，曝三星Galaxy Book S 骁龙8cx版疑被取消

IT之家11月7日消息 三星已经发布了两款Galaxy Book S笔记本。今年8月份，三星宣布推出Galaxy Book S，这是一款搭载13英寸屏幕，配置骁龙8cx处理器的Always Connected PC设备。

骁龙版Galaxy Book S可提供23小时的电池续航，内置LTE，8 GB 内存，256GB或512 GB存储以及高达1TB的可扩展存储，仅重0.96千克（2磅）。

这款笔记本原打算在9月份上市，而实际到了11月份，唯一的新型Windows 10 ARM笔记本是Surface Pro X，却没有关于三星Galaxy Book S上市的消息。

现在，外媒DrWindows报道，三星在该设备开售方面变得含糊。当被问及何时上市时，三星代表只是说：

遗憾的是，我们只能分享有关Galaxy Book可用性的以下信息： 未来几个月，Galaxy Book S将在13个市场推出，包括韩国，美国，加拿大，澳大利亚，巴西，英国，瑞典，意大利，德国，法国，丹麦，芬兰和挪威。我们期待着将来在更多国家/地区提供Galaxy Book S。

鉴于该设备已经推迟了两个月，“未来几个月”预计将在2020年某个时候发布。

另外需要注意的是，11月初，三星官方在开发者大会上正式“官宣”了旗下基于英特尔Lakefield处理器打造的x86笔记本——Galaxy Book S的研发项目。预计这款机型将会于2020年面世，如果一切顺利的话该机还有望成为首款搭载英特尔混合SoC的移动PC产品。

此款轻薄笔记本电脑是三星首批经过验证的，符合英特尔创新计划代号“ Project Athena”的目标规格和关键经验的设备之一。

外媒DrWindows消息称，Windows 10 ARM驱动的设备可能已被取消，这与搭载骁龙850的联想Yoga C630一直推迟，最终被搭载Intel CPU的联想Yoga C640取代一样。