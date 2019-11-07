中科院自动化所研究所：外籍员工发不当言论已解聘

中国科学院自动化研究所官方微博11月7日发布关于解除与外籍员工Mark A.Kolars聘用合同的声明，全文如下：

我所已经解除与Mark A.Kolars的聘用合同。再次衷心感谢公众对我所的关心！

据此前通报，Mark A.Kolars为该所科学艺术团队项目聘用人员，主要从事视觉特效设计相关工作，因在社交媒体上发布不当言论被停职调查。

关于外籍人员Mark A. Kolars发表不当言论情况的说明 近日，网上出现“外籍人员Mark A. Kolars在社交平台发表不当言论”的相关信息。11月5日获知此事后，研究所领导高度重视，立即成立调查小组对相关情况开展调查。 经查，Mark A. Kolars目前为我所科学艺术团队项目聘用人员，主要从事视觉特效设计相关工作。 知悉相关情况后，研究所对于该外籍人员的错误态度表示极度震惊及愤慨，并表示严厉谴责。研究所认为，遵守我国法律法规，尊重中国文化是我所聘用员工的首要条件。目前研究所已立即对该人员停职检查，并正在研究下一步处理意见，后续将及时对外发布。 衷心感谢公众对我所的关心！ 中国科学院自动化所研究所 2019年11月5日

11月5日，这位外籍雇员被爆出在社交媒体上，大肆发表歧视性、种族主义言论。此事发酵后，此人所供职的中科院自动化研究所立刻做出了回应，称其错误言论“极度震惊和愤慨”，并表示强烈谴责。

此事激起了不少中国网友的热议。随后，该员工在网上做出所谓的“道歉声明”，但被不少网友指责“避重就轻”、“没有诚意”。