爱奇艺会员营收占比过半背后：“苹果园”待枝繁叶茂

即将迈入第十年的爱奇艺发布了新一季度财报。尽管第三季度，爱奇艺在大热剧综方面略有缺位，但其会员营收依然成为拉动业绩增长的关键——爱奇艺第三季度营收74亿元，基本符合分析师预期，同比增长7%，其中会员服务营收37亿元，同比增长30%。更为重要的是，会员服务营收占比首次过半。

与此同时，爱奇艺第三季度经营亏损28亿元，经营亏损率为38%；去年同期经营亏损为26亿元，经营亏损率为37%。同样扩大的还有净亏损，爱奇艺第三季度净亏损为37亿元，相去年同期为31亿元，同比扩大，但每股亏损情况优于分析师预期。

亏损早已成为视频平台的老生常谈，亏是常态，不亏是惊喜。如何在保证优质内容持续供应的同时，发展更为健康的营收模式，创造更大的发展空间，是包括爱奇艺在内所有视频平台共同面对的课题。

营收还在增，增速依然降

爱奇艺第三季度营收为74亿元，同比增长7%。但营收增速放缓，无论与第一季度15%的增速还是去年同期48%的增速相比，都呈明显下跌趋势。主要受在线广告与内容分发两项业务营收的同比下滑影响。

主要看会员，广告仍承压

广告营收曾经是视频平台最传统也是最主要的变现方式，但由于宏观经济环境的影响、短视频平台信息流广告的崛起等因素，爱奇艺的广告营收同比增速自2019年第一季度起就出现了下滑。

爱奇艺创始人兼CEO龚宇在第二季度后的电话会议上表示，：下一季度的最大挑战是品牌广告。本季度，他再次重申，品牌广告占爱奇艺广告收入的绝大部分，但明年并无太大增长迹象。至于效果类广告，明年会比今年乐观一些，因为爱奇艺会从自身技术和产品方面作出努力。

值得一提的是，会员服务营收对本季度营收的贡献超过一半。爱奇艺在财报中解释，主要是由于订阅会员人数稳健增长——来自优质内容以及推出的多项运营计划。

但从内容的上新与排期来看，爱奇艺第三季度并无口碑与热度双赢的原创内容，剧集方面，《亲爱的，热爱的》《小欢喜》非平台独播；《宸汐缘》未能形成类似腾讯视频《陈情令》、优酷《长安十二时辰》的网络效应；除《我在未来等你》赞誉较多外，《烈火军校》《我的莫格利男孩》等局限于粉丝圈层。综艺方面，上一季度老将《乐队的夏天》和《中国新说唱2019》继续拉动，新人《做家务的男人》一枝独秀。

这一季度的爱奇艺，更像是蓄力阶段，但同行亦然。

技术驱动力，放眼国际化

技术创新与国际化是本季度爱奇艺财报中展示出的两个不能忽视的要点。

龚宇在第六届世界互联网大会上提到了爱奇艺要“带着嫁妆出海”，不仅输出内容，更要用已有的技术能力助力搭建当地视频平台。

就在昨日，爱奇艺宣布与马来西亚媒体品牌Astro达成战略合作，将在其国际娱乐服务（iQIYI App）全球化运营的基础上，进一步与Astro结合马来西亚的市场环境和用户需求，展开本土化运营与营销活动。在加大海外布局的同时，爱奇艺国际化的路径渐渐清晰。

技术出海的背后，是对技术创新的重视。5G与AI是龚宇在多个公开场合下发言时的两大“秘密武器”。用户体验会影响会员的留存，技术则为流畅播放、超高清呈现等保驾护航，只有创新才能提高这个行业想象的天花板。他表示，通过应用AI技术，爱奇艺持续不断地调整内容产品，优化货币化效率，并探索未来增长的潜在新赛道。而随着5G的飞速发展，未来将会有巨大的新机遇。因此，爱奇艺将继续推动技术与艺术的融合，以创造更深的价值和更广阔的前景。

苹果园生态，枝繁叶茂吗

放眼未来，同样要立足现在。当广告与会员服务营收的增长曲线逐渐拉开差距，当会员增长的脚步放慢，爱奇艺需要找到更多元的营收方式，并将其不断延展。

爱奇艺第三季度其他营收为9.323亿元，同比增长12%，主要推动力来自于游戏业务，主要由天象互动推出了多款新游戏。不要小看爱奇艺加码游戏的决心，逻辑很简单，这是一条十足十的赚钱之路——随时随地变现且盈利能力强。依托于自身具备的IP，爱奇艺在该领域的发力点将在影游联动和漫游联动上。

当然，游戏的吸引力很大，成功与否还需验证。营收结构的优化始终是进行时，亏损之下，爱奇艺的苹果园何时才能迎来枝繁叶茂？尚需时间。但在龚宇看来，爱奇艺向成为“一家以科技创新为驱动的伟大娱乐公司”迈进的步伐，不会停。