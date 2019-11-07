双11购物车背后：95后买盲盒，50后玩“朋克”，小镇青年在家搭健身房

“小镇青年”越来越会买，在家装出了一个健身房，但价格比在大城市办健身卡还便宜。

95后的消费能力不容忽视，以一己之力买走了天猫双11的半数盲盒，虽然70后和80后都不知道盲盒是什么。

而以50后为代表的银发族集体最爱买的东西很令人最迷惑，全是你看不懂的五金用品……

过去2年，淘宝天猫的月度活跃用户增长了2.26亿，其中95后、50后和小镇青年是最主要的三个人群，也是今年天猫双11深度参与的用户。

2亿辆新购物车的背后，也是他们的有趣生活。

“中毒”太深的95后，买光了你不懂的“盲盒”

当你还在问“盲盒是什么”的时候，95后们已经买走了天猫上的半数盲盒。

▲图说：95后凭借一己之力托起巨大的盲盒市场

今年天猫双11的预售期，仅仅7分钟，盲盒的预售量就超出去年双11全天，一跃成为爆款黑马，单日成交额较去年同期增长了368%，其中绝大多数消费者为95后。

可以说，95后们凭借一己之力托起了巨大的盲盒市场。

对于95后们来说，买盲盒的乐趣就在于——“你也不知道里面是什么，直到打开那一瞬间”。这样的小小快乐在双11后预计将蔓延到超200万个“大儿童”身边。

所以，如果你问95后今年双11买了什么，ta的回答很可能是：“我也不知道我买的啥”。

爸妈的购物车太朋克，“五金”全套带回家

95后爱买的盲盒让很多人看不懂？建议你赶紧去看看爸妈的购物车，那些你听都没听过的五金工具正搭乘着购物车来到你家。

▲图说：爸妈的“朋克”购物车里装满你看不懂的五金

“老花镜我懂，现代舞服装也能理解，穿美美地去跳广场舞。但台虎钳、扩孔钻是什么？爸妈，你们在干嘛？”这恐怕是很多人看到“50后购物车商品top10”后的心声。

榜单上的台虎钳、马刀锯、扩孔钻、工作台让人忍不住联想到一个朋克的装修队，但仔细看看也有“情理之”中的老花镜、以及纳豆提取物等养生补品。

你以为50后们都在忙着养花遛狗，万万没想到，学会了智能手机玩法的爸妈们，非常积极地参与了本届天猫双11，并在购物车里暴露了自己“幸福的一天”：出门广场舞，回家搞装修，一个天猫双11，爸妈都变“手工耿”。

小镇青年在家里搭了个健身房：比你办卡更划算

小镇青年最爱在网上淘什么？说出来你可能想象不到：健身器材。

▲图说：小镇青年在家搭个健身房比大城市办卡便宜

像智能跑步机，水阻划船器，运动筋膜枪这类强强“消费升级”属性的新潮产品，在一二线城市尚未完全普及，但在聚划算的加持下，这类产品已经进入了三四线城市年轻人的双11购物车里。

例如，国产领军品牌英尔健的一款智能水阻划船器，天猫双11价格到手不到1200。健身房常见的24功能合一的综合健身器，天猫双11到手价已经降至899，亦有超过6成销售被小镇青年抢走。

值得一提的是：今年突然窜红的健身神器筋膜枪，也是从小镇青年群体中火起来的。去年还三四千块的筋膜枪，今年的天猫双11已经降至不到300块钱。

换句话说，只要家里房子够大，或者有个院子，小镇青年就可以用4000块钱的价格配置一台跑步机、一台水阻划船器、一个综合健身器，外加一台放松用的筋膜枪。同样的价格，在一线城市，勉强够一张连锁健身房的年卡费。

在过去两年里，淘宝天猫的月度活跃用户增长了2.26亿，2亿新消费者从何而来？他们是“小镇青年”，是互联网的原住民“95后”，还有越来越潮的“银发族”。