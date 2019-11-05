一分钟卖出去年天猫双11全天销量，苹果工厂加班备货iPhone 11/Pro/Max

继首发之后，天猫双11再次创造了iPhone 11销量峰值。

11月1日，天猫双11开门红开场仅1分钟，苹果官方旗舰成交额便超越了去年双11全天，再次扩大天猫iPhone销量平台的优势。

11月1号当天，苹果官方旗舰店年度最大让利激活了iPhone销售。

苹果官方旗舰店全系iPhone参与满减并参与24期分期免息，领券后iPhone 11可省300元，iPhone 11 Pro/Pro max可省500元。折算下来，日供不到8块钱就能买到有官方保障的iPhone 11。

据悉，天猫双11当天，除了上述优惠之外，苹果官方旗舰店全店产品将加入24期免息，同时，绿色、紫色等稀缺色iPhone11将敞开售卖。

为保障消费者天猫双11都能抢到最新款的iPhone，目前苹果工厂开足了马力。

近日，媒体报道位于上海的苹果代工厂浦东昌硕科技公司，近期开始频繁加班、全线开动生产线，主攻iPhone11的生产，确保双11期间稀缺配色iPhone也不断货。

瑞银数据显示，iPhone 11的热卖，让苹果手机在中国市场的需求量相比去年同期增长了230%。

而天猫双11价格直降和24期免息更是让苹果的热度再上一个台阶，带来苹果在中国市场的新增长。