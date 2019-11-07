水滴筹退款第一案，男子筹款未用于治病被判全额返还并付利息

IT之家11月7日消息 据北京朝阳法院消息，昨日，全国首例因网络个人大病求助引发的纠纷在北京朝阳法院一审宣判，法院认定筹款发起人莫先生隐瞒名下财产和其他社会救助，违反约定用途将筹集款项挪作他用，构成违约，一审判令莫先生全额返还筹款153136元并支付相应利息。

北京朝阳法院表示，其同时向民政部、北京水滴互保科技有限公司（以下简称水滴筹公司）发送司法建议，建议推进相关立法、加强行业自律，建立网络筹集资金分账管理及公示制度、第三方托管监督制度、医疗机构资金双向流转机制等，切实加强爱心筹款的资金监督管理和使用。

▲图源：水滴筹官网

北京朝阳法院还公布了案件详情：

北京朝阳法院表示，28岁的莫先生与许女士系夫妻。2017年9月，二人喜得一子。然而，儿子出生后身患一种名为威斯科特-奥尔德里奇综合症的重病，让这个家庭不仅背上阴影了，更面临着沉重的经济负担。2018年4月，莫先生在水滴筹发起了筹款目标为40万元的个人大病筹款项目。经北京水滴互保科技有限公司（以下简称水滴筹公司）审核通过，莫先生在水滴筹共筹集款项153136元。筹款结束后，莫先生立即向水滴筹公司提出了提现申请，水滴筹公司将筹款153136元全额汇款给莫先生。2018年7月23日，莫先生之子死亡。

2018年7月27日，莫先生之子去世后的第5天，妻子许女士向水滴筹公司举报称，“筹款那次在医院住院用掉5.3万，其中31500元是之前社保报销的钱付款的，医院里有个基金2万元那时候也到账了，所以水滴筹的钱基本没用……孩子父亲是拆迁户，家里有房，还有店面，并不存在借钱的情况……”

后水滴筹公司要求莫先生提交增信信息，莫先生称“申请过两个基金共六万后看病花费约3万，余下的在医院还没动用孩子就没了……”并表示水滴筹余款愿意拿来做慈善或退回。2018年8月27日，水滴筹公司正式向莫先生发送律师函，要求其在8月31日前返还全部筹集款项。莫先生收到律师函后，并未返还。为此，2018年9月，水滴筹公司向北京朝阳法院提起诉讼，要求莫先生全额返还筹集款项153136元，并按照同期银行贷款利率支付自2018年8月31日起的利息。

北京朝阳法院经审理查明，莫先生之子2017年11月诊断为威斯科特-奥尔德里奇综合症，先后在嘉兴市当地医院和复旦大学附属儿科医院治疗，进行了脐血干细胞移植手术、心包穿刺术，曾出现低钾血症、心包积液、心肌病（心肌肥厚）、先天性心脏病（室间隔缺损）、巨细胞病毒感染、移植物抗宿主反应等病症，先后总计产生医疗费35.5万余元，其中医保报销后个人支付部分为17.7万余元。

除水滴筹筹得的款项外，2018年1月爱佑慈善基金会资助4万元汇款至复旦大学附属儿科医院，2018年3月上海市未成年人罕见病防治基金会救助2万元，2018年7月31日嘉兴市南湖区民政局救助28849.71元。后因莫先生之子病逝，爱佑慈善基金会资助款在医院账户有结余3万元，该3万元被取消。上述救助款总计88849.71元，扣除结余取消的部分，莫先生通过其他社会救助渠道，实际获得的救助款也达到58849.71元，且前两项救助款均发生在通过水滴筹筹款前，但莫先生在筹款时并未披露相关情况。

同时北京朝阳法院查明，莫先生在通过网络申请救助时隐瞒了其名下车辆等财产信息，亦未提供妻子许女士名下财产信息。莫先生通过水滴筹发布的家庭财产情况与其申请其他社会救助时自行申报填写的内容、妻子许女士的证言等也存在多处矛盾。为此，法院认定尽管莫先生之子的病情及治疗情况基本真实，发起筹款时也确有求助意愿和客观必要，但是其在求助时隐瞒家庭财产信息、社会救助情况，信息准确性、全面性、及时性存在问题。

莫先生称水滴筹款项用于偿还儿子治疗所欠债务。但是其与平台、捐赠人约定的筹款用途明确为用于2018年4月15日后其子治疗威斯科特-奥尔德里奇综合症、心脏疾病而发生的医疗费。庭审中，莫先生承认违背上述约定，并未使用筹集款支付儿子后续医疗费。

北京朝阳法院经审理认为，莫先生与赠与人之间系附义务的赠与合同关系，合同合法有效，双方均应全面履行。莫先生隐瞒家庭财产信息、社会救助情况构成一般事实失实，莫先生违反约定用途使用筹集款的行为属于将筹集款挪作他用，上述行为构成违约。根据《水滴筹个人求助信息发布条款》，在发起人有虚假、伪造和隐瞒行为、求助人获得资助款后放弃治疗或存在挪用、盗用、骗用等行为时，水滴筹平台有权要求发起人返还筹集款项。故对水滴筹公司要求返还筹集款的诉讼请求予以支持。

北京朝阳法院在判决中同时指出，水滴筹公司未尽到严格形式审查义务，未妥善履行严格监督义务，存在审查瑕疵。但该审查瑕疵不能成为莫先生减免违约责任的合理抗辩和合法依据。鉴于莫先生经催告至今仍未返还款项，故对水滴筹公司主张支付利息的诉讼请求，依法予以支持。

最终，北京朝阳法院一审判令莫先生全额返还水滴筹公司153136元并支付上述款项自2018年8月31日以来的利息。

对于返还的筹集款，北京朝阳法院指出水滴筹公司应根据《用户协议》《水滴筹个人求助信息发布条款》、比例原则，公开、及时、准确返还赠与人，除非原赠与人明确同意转赠他人。