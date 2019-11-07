中兴和江苏电力建设中国电力系统规模最大的1.8G无线通信网

中兴通讯和江苏省电力公司初步建成接入便捷灵活、安全性高的中国电力系统规模最大的1.8G无线通信网，服务于精准负荷控制、配电自动化、用电信息采集等多种类型业务。

按照国家电网公司提出的“推动全业务泛在电力物联网建设，扩大电力无线专网试点及业务应用”工作要求，江苏省电力公司在试点建设过程中，取得了合法频点资源，从2018年开始在全省13个地市全面开展无线通信网的建设。

中兴通讯通过对电网的业务特征与分布、组网经济性、适应性、演进发展等方面的综合分析，采用TD-LTE第四代移动通信技术（4G）作为首选无线接入方式。建设以光纤通信为主、无线通信为辅，二者相结合的复合通信网络，以更好的开展配电自动化、用电信息采集、精准负荷控制、应急通信、移动办公、巡检等业务。

中兴通讯自主研发的4G无线通信网解决方案采用扁平化架构设计，单地市按照控制和非控制类业务部署双核心网、基站主控板物理隔离和电源板冗余配置的方案设计，极大提升了电力无线通信网的安全可靠性。

中兴通讯依托在无线领域的技术经验积累和大量的4G无线通信网建设实践，从试点阶段到全面建设阶段，全程参与到江苏省电力公司无线通信网的建设中，累计已为客户建设12套核心网设备和近700套基站设备，实现频率专用、网络专用、终端专用，助力江苏省电力公司实现端到端的自主可控，有效保障电网安全；监测和遥控指令通过无线通信网承载，将故障停电平均时间缩短40分钟，大大降低电量损失；利用无线通信网回传和移动办公，实现远程查看业扩可开放容量信息，低压客户供电方案现场答复。这样的一张无线通信网使得电网更安全，供电更可靠，用电更省心，真正实现一网多能，一网多用。该网络的投入运营，将会对江苏电力落实国家电网“三型两网”战略规划提供强有力支撑。