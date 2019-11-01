高通和中兴完成中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试

IT之家11月1日消息 高通子公司Qualcomm Technologies, Inc.和中兴通讯今日宣布，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，双方已于10月19日成功实现了中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试（IoDT）。测试基于全球3GPP 5G新空口Release 15规范，在26GHz毫米波频段上进行，采用中兴通讯的5G新空口基站以及搭载了高通骁龙5G调制解调器及射频系统的智能手机测试终端。

根据IMT-2020（5G）推进组的5G毫米波测试计划，2019年是研究和测试毫米波关键技术，以及探索毫米波应用模式和发展策略的重要阶段。目前，部分国家已经部署了毫米波网络，展示了该技术的优势，一些终端厂商也推出了支持5G毫米波的商用智能手机。本次Qualcomm Technologies联合中兴通讯完成的中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试，标志着毫米波技术验证方面的重要里程碑，为进一步探讨中国毫米波商用部署策略铺平了道路。

测试使用的智能手机测试终端是基于Qualcomm Technologies提供的5G新空口毫米波解决方案打造的。毫米波不仅能带来显著的大带宽容量和更低时延，还可支持极密集的空间复用。实现毫米波移动化曾经被业界视为不可能完成的技术挑战，而Qualcomm Technologies已经成功地向业界证明毫米波可以被用在智能手机当中。Qualcomm Technologies是业界率先推出支持6GHz以下和毫米波、面向智能手机的5G系统级商用解决方案的芯片厂商。

Qualcomm Technologies, Inc.产品市场副总裁孙刚表示：“Qualcomm Technologies从十多年前就开始了对毫米波基础科技的研究，我们非常高兴能够联合中兴通讯完成此次测试，通过领先的技术和产品积极探索和加速毫米波部署进程。我们将继续携手包括中兴通讯在内的中国移动生态合作伙伴，推动毫米波技术成熟与产业演进，为消费者带来全新的5G毫米波体验。”

中兴通讯副总裁及TDD&5G产品总经理柏燕民表示：“在5G技术验证及产品化开发进程中，中兴通讯一直保持着领先的地位。此次与Qualcomm Technologies合作完成的突破性测试，是双方长期友好合作关系的延续，同时彰显了中兴通讯在推进5G毫米波商用方面的阶段性成果，这为中国5G部署下一阶段的演进奠定了重要基础。”