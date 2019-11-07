UP主号召粉丝薅羊毛，律师称交易无效

IT之家11月7日消息 近日，网友爆料称，B站UP主“路人A-”利用果农在淘宝店操作失误，号召大量粉丝薅羊毛，以26元单价购买4500斤橘子，后引导粉丝举报店家，致其关店。

对于UP主薅羊毛致果农关闭淘宝店，淘宝此前回应称，已第一时间把店家保护起来，以避免更大损失。同时也和店主取得了联系，淘宝会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失。

B站也在微博做出回应，称收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。现在已封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。B站也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。

有律师称，从法律的角度来看，一个法律行为的合法有效性，首先双方就这个买卖关系来说，意思表示必须要真实，卖家自己失误填错了数字，本身并不是他的真实意思表示，所以该买卖行为是无效的，甚至是不成立的，也就不存在买家来薅羊毛的事情，即使下了单，也是无效的。其次，以26元单价购买4500斤橘子，由于显失公平，法律上是卖方是可撤销、可变更合同的，买方利用漏洞去买，得到商家的赔付，在法律上来说可以作为不当得利处理。