攀升游戏主机双十一大促：i7+GTX 1660 Super，5399元

IT之家11月7日消息 双十一临近，攀升开启了游戏整机的促销活动，i7-9700+GTX 1660 Super到手价5399元。

CPU：英特尔九代酷睿 i7-9700

显卡：英伟达图灵GTX 1660 Super

内存条：阿斯加特 16GB

SSD：英睿达 500GB

主板：华硕 B365M



电源：长城 500W

武极主机也开启了促销，i5 9400F/微星GTX1660，售价仅3499元。

CPU：英特尔九代酷睿 i5 9400F

显卡：微星GTX 1660

内存条：美光8GB

SSD：阿斯加特 256GB

主板：微星 B365M



电源：金河田 400W

除了游戏主机外，攀升笔记本商睿Air13.3也上架了，R5-3500U处理器，8GB内存+ 512GB NVMe SSD，预约到手价2999元。

配置方面，攀升商睿Air13.3搭载了AMD最新的R5-3500U处理器，四核八线程，配以8GB双通道内存和512GB SSD。

屏幕方面，攀升商睿Air13.3搭载了13.3英寸的IPS屏，FHD分辨率，色域为99% sRGB，72% NTSC色域，边框宽度为7.2mm。

设计方面，攀升商睿Air13.3的机身最薄处为9mm，最厚处为18.5mm，整机重量为1.31kg，续航为10小时。

京东攀升 商睿Air13.3英寸AMD锐龙5轻薄笔记本电脑（R5-3500U 8G 512GNVMe FHD 99%sRGB高色域 IPS屏）冰河银2999元直达链接