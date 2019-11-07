攀升游戏主机双十一大促：i7+GTX 1660 Super，5399元

IT之家11月7日消息 双十一临近，攀升开启了游戏整机的促销活动，i7-9700+GTX 1660 Super到手价5399元。
CPU：英特尔九代酷睿 i7-9700
显卡：英伟达图灵GTX 1660 Super
内存条：阿斯加特 16GB
SSD：英睿达 500GB
主板：华硕 B365M
电源：长城 500W
武极主机也开启了促销，i5 9400F/微星GTX1660，售价仅3499元。
CPU：英特尔九代酷睿 i5 9400F
显卡：微星GTX 1660
内存条：美光8GB
SSD：阿斯加特 256GB
主板：微星 B365M
电源：金河田 400W
除了游戏主机外，攀升笔记本商睿Air13.3也上架了，R5-3500U处理器，8GB内存+ 512GB NVMe SSD，预约到手价2999元。
配置方面，攀升商睿Air13.3搭载了AMD最新的R5-3500U处理器，四核八线程，配以8GB双通道内存和512GB SSD。
屏幕方面，攀升商睿Air13.3搭载了13.3英寸的IPS屏，FHD分辨率，色域为99% sRGB，72% NTSC色域，边框宽度为7.2mm。
设计方面，攀升商睿Air13.3的机身最薄处为9mm，最厚处为18.5mm，整机重量为1.31kg，续航为10小时。
京东攀升 商睿Air13.3英寸AMD锐龙5轻薄笔记本电脑（R5-3500U 8G 512GNVMe FHD 99%sRGB高色域 IPS屏）冰河银2999元直达链接