【IT之家众测作品】紫米65W PD充电器试用报告

本文系IT之家众测第五期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

近日，紫米上新了这款65W PD充电器，主打小体积，高功率，兼容各种PD充电设备，下面我们围绕这三个特性简单试用和验证下。



体积对比

从左往右依次是苹果87W(￥584)，苹果61W(￥486)，紫米65W(￥149),苹果18W(￥243)，苹果5W充电器(…)，除了最右侧的五福一安，皆为PD充电器。可以看得出来，紫米65W充电器体积真的非常的小巧，几乎和苹果18W充电器差不多，视觉感受上比苹果61W的一半还要小。在体积上，我相信很多人第一次看到，都会觉得Amazing。不过在观感和触感上，个人认为，苹果的三款PD充电器做工会比紫米更扎实些，塑料包裹更厚实坚硬，Type-C插槽也更精致和坚固，毕竟苹果的产品要贵得多…

功率测试&兼容性测试

(1)待测设备

电脑方面，从上往下依次是iPad Pro 11,Macbook Pro 13 2018, Macbook Pro 15 2018.

手机方面，从左往右依次是iPhone 11 Pro Max,三星S10，iPhone 8。

因为时间关系，这里选取iPad Pro 11，两个Macbook Pro，一个iPhone Pro Max做为测试设备。

(2)测量仪器

炬为Type-C PD快充测量仪，支持显示电压，电流，功率等。

(3)测量方式

使用设备的默认充电器和默认数据线测试功率，近乎同一时刻，向上选取已有的大功率充电器对比测试。

(4) Test Case

①设备: iPhone 11 Pro Max

以上充电器依次为苹果18W，紫米65W,苹果61W,苹果87W。可以看到，这一轮对应的PD电压是9V，苹果18W充电器电压8.97V,功率基本打满18W。另外三款电压功率在22.5W左右，紫米65W功率略高一丢丢，原因大概是电压达到了9.13V,两款mac充电器此时电压在8.9到9V之间。

②设备: iPad Pro 11

以上充电器依次为苹果18W，紫米65W,苹果61W,苹果87W。几个特点，苹果18W和苹果87W选择了9V；苹果61W和紫米65W选了15W,紫米电压略高于15V；三个高功率充电器里，苹果87W实际功率25.4W，苹果61W和紫米65W都在27.5W附近。

③设备: Macbook Pro 13 2018

以上充电器依次为紫米65W,苹果61W,苹果87W。因为不是从最低电量开始充的，默认的苹果61W也没打满，但三者电压几乎一致，紫米略低，实际功率上，苹果61W<紫米65W<苹果87W，符合直觉。

④设备: Macbook Pro 15 2018

以上充电器依次为紫米65W,苹果87W，*技嘉外置显卡100W输出。默认充电器仍未达到最大功率，这一次在同一时刻实际功率上，紫米被默认充电器秒杀了，外置显卡的输出更为夸张。

结论

紫米充电器体积小巧，在各个设备上充电兼容性良好，与苹果原装充电器性能表现接近甚至略领先，毕竟遵守PD协议。因为没有长期测试，没有测量到发热和是否有降功率问题。如果不考虑需要高于65W的设备，这个充电器完全可以作为你的常用充电器。我已经把它作为在家的主力充电器啦!!

相关阅读：

《IT之家众测第五期：紫米65W单C口PD快充头，10个》