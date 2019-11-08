【IT之家众测作品】可能是最小的高功率PD头：紫米65W充电头评测

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自从2014至2015年各家快充协议纷纷突破1Lu，快充就成了国产手机厂家必争之地，科技宅们对充电的兴趣也随之而来。各种私有协议可以天马行空，但在2019年随身设备越来越多的今天，必须考虑的是适用性，背好几个充电头出门是断不能忍的，支持多种协议的USB-C充电头自然就成了我青睐的选择。自己手上只有一个荣耀Magicbook自带的笨重充电头，正好今天这款紫米充电头小编就抽中了有刚需的我。

包装盒是普通的白底灰字挂孔方盒，背面有参数信息，拣几个主要的：输出电压有5、9、12、15、20V五档，电流为3A或3.25A最高6.5Lu的输出，三围尺寸50x50x28mm（实测准确），代工厂为东莞福瑞康。

开箱，除了充电头还有双C头数据线和说明书。官网数据显示数据线内置E-marker芯片，支持5A电流，线长1.5米。值得一提的是说明书提示充电头可在5000米以上海拔使用。

外观方面，充电头侧面做了一个亮光和哑光两部分拼接处理，且插脚可折叠，颜值不错。大小比我想象中还小，实测我的华为原厂头三围有29mmx60mmx60mm，就这比苹果的61W已经小不少了，三者对比效果如图。

▲紫米、华为、苹果60W+充电头体积直观对比





▲比vivo22.5W闪充头小一对插脚

先试一下华为设备，同事的华为P10，32%电量下触发PD快充，关屏功率在13-14 W出头。P10原装快充头走华为SCP协议，功率基本上维持在14W以上，比紫米高一点点。

我的荣耀Magicbook锐龙版，顺利触发PD协议，50左右电量灭屏/关机功率稳定在47W，亮屏后功率为53-57W，功率与华为原装头基本一致；到70%以后电流开始缓慢下降，电压基本保持不变。74%时灭屏功率降至40W，82%时29W，90%时还有18W，表现相比原装无二。

还是同事的华为P30 Pro，50%电量功率很快稳定在14W+，触发PD快充。

MacBook Air，电量90%左右，触发PD快充，功率14-19W。

最后高通QC3.0设备，充酷派S1功率灭屏/关机15-16W，亮屏最高23瓦，电流随手机运行任务轻重动态调节。触发QC快充，与原装充电头完全一致。

vivo iQOO采用DCP协议快充，充电功率不足10W，未识别到快充。

在经过几天的体验后，我感觉这个充电头加上我的vivo闪充头能够满足日常所有办公需求，还能接济一下同事的大多数移动设备。上文也比较过，紫米这个充电头的优点在于常用协议不缺席的情况下体积远小于各种原装头，唯一缺憾可能是没有多一个A口？可是这体积我也不能再苛求什么了。最近双十一其价格也有不小的优惠，在此把这款产品安利给有PD或高通华为三星等多种充电需求的朋友们，快去官方店种下草吧~

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