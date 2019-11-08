甘薇曝与贾跃亭离婚后微博发声

11月8日消息，甘薇在曝与贾跃亭离婚后在今日微博发声，这个世界里美好总要多过阴暗，欢乐总要多过苦难，还有很多事，值得你一如既往的相信。你的努力和坚持一定会有回报的，当你在山顶那一刻，才会看到风景无限好。

10月初，身在美国的贾跃亭在洛杉矶当地法庭申请了个人破产重组。之后曝光贾跃亭与甘薇的离婚案于北京时间2019年10月11日在四川成都提出，文件中还显示，贾跃亭分别于今年2月28日和7月23日支付给甘薇40万美金和11万美金的家庭抚养费。