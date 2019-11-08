内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

甘薇曝与贾跃亭离婚后微博发声

2019-11-8 11:33:20来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

11月8日消息，甘薇在曝与贾跃亭离婚后在今日微博发声，这个世界里美好总要多过阴暗，欢乐总要多过苦难，还有很多事，值得你一如既往的相信。你的努力和坚持一定会有回报的，当你在山顶那一刻，才会看到风景无限好。

10月初，身在美国的贾跃亭在洛杉矶当地法庭申请了个人破产重组。之后曝光贾跃亭与甘薇的离婚案于北京时间2019年10月11日在四川成都提出，文件中还显示，贾跃亭分别于今年2月28日和7月23日支付给甘薇40万美金和11万美金的家庭抚养费。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：甘薇贾跃亭

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有