甘薇曝与贾跃亭离婚后微博发声

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
11月8日消息，甘薇在曝与贾跃亭离婚后在今日微博发声，这个世界里美好总要多过阴暗，欢乐总要多过苦难，还有很多事，值得你一如既往的相信。你的努力和坚持一定会有回报的，当你在山顶那一刻，才会看到风景无限好。
10月初，身在美国的贾跃亭在洛杉矶当地法庭申请了个人破产重组。之后曝光贾跃亭与甘薇的离婚案于北京时间2019年10月11日在四川成都提出，文件中还显示，贾跃亭分别于今年2月28日和7月23日支付给甘薇40万美金和11万美金的家庭抚养费。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有