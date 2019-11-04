最倒霉公司？江苏辰阳电子被贾跃亭罗永浩欠款，合计4400万元

IT之家11月4日消息 近日罗永浩被列入限制消费名单，申请执行人为江苏辰阳电子有限公司，被锤子科技拖欠370余万元充电器货款。@天眼查 显示，辰阳电子生产充电器、移动电源等，也曾是乐视供应商，被欠款4050万元。该公司拒绝回应此事。

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中国执行信息公开网显示，丹阳市人民法院于2019年09月04日立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案，因北京锤子数码科技有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，丹阳市人民法院对北京锤子数码科技有限公司采取限制消费措施，限制北京锤子数码科技有限公司及单位（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）罗永浩不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

2017年裁定，申请人江苏辰阳电子有限公司与被申请人乐视致新电子科技（天津）有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司买卖合同纠纷一案，申请人于2017年7月5日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人乐视致新电子科技（天津）有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司银行存款人民币4050万元或查封其等值的其他财产，并已提供担保。

官网介绍，江苏辰阳电子有限公司是专业生产和研发开关电源适配器、充电器、移动电源、LED驱动（恒压/恒流）电源、线性电源、高低频变压器等产品的制造商。公司占地38000平方米，建筑面积30000平方米，另已在丹南工业园征地60000平米将开工建设办公及生产厂房50000平方米，成立辰阳电子科技园。目前拥有员工2000余人，依托25年的专业生产经验，年销售各类开关电源/充电器12000万只、LED驱动电源1000万只、线性电源3000万只、配套生产各种高低频变压器15000万只。辰阳凭借一支经验丰富、配置合理的专业技术管理团队和先进的生产制造设备，以及国内外知名企业多年的配套经验，建立了完善的管理保证体系，通过了ISO9001、ISO14001、QC080000等体系认证。产品通过CCC、UL、GS/TUV、CE、PSE、KTL、SEMKO(S)、VDE、SEV、ETL等多种国际认证，行销全球五大洲。

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