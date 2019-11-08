小米官方详解CC9 Pro长焦镜头“空间压缩感”拍摄技巧

IT之家11月8日消息 小米官方早前真实发布了新款CC9 Pro，其采用了一组“五摄四闪”的后置相机模组。除了常见的广角、超广角镜头外还拥有一颗可实现10倍混合变焦的超长焦镜头，同时通过超长焦镜头拍出来的照片会给人带来一种独特的“空间压缩感”，对此小米手机官方今日便通过微博向大家介绍了这种“空间压缩感”的产生原理。

官方表示，长焦镜头除了能够像望远镜一样拍到以前拍不到的画面外还可以实现空间压缩效果。对于空间压缩效果官方通过图片为大家详细介绍了一下：

▲不同焦段在拍摄时的示意图。

当镜头处于28mm时因广角镜头可以拍摄到更多的画面元素，而背景在画面中只是非常小的一部分，所以显得很远。当用户不改变人物在画面中的比例，却更换到更长焦的镜头时便只能拿着相机往后退。同时随着镜头焦段的不断变长，用户就需要后退到更远的地方。同时越长的镜头也会使得视野越窄，而视野变窄后背景可容纳的部分也就越小，这也导致所摄到的内容被挤在一个窄画面中，这就是所谓的长焦压缩感。

动图展示人像拍摄在超广角、广角、中焦段、长焦段镜头下的区别：

官方通使用超广角、广角直到长焦镜头拍摄了同样大小且处于画面中心的人物。从官方给出的动图可明显看出背景在不断地变化，而在广角端时，人物与背景的分离非常明显，随着镜头焦段的增加，背景在画面中的比例越来越大，直到完全覆盖人物。

小米CC9 Pro 25mm主摄镜头实拍：

一般的手机主摄像头大约在24～28mm焦段，小米CC9 Pro也不例外，为25mm焦段。在这个焦段范围可以看到人物主体非常大，背景因为离的非常远，所以在画面中显得也很小，这种透视关系也就是所谓的“近大远小”。

小米CC9 Pro 50mm人像镜头实拍：

50mm标准人像镜头下背景与人物之间的距离明显被拉近。与主摄拍到的照片相比后发现照片背景更加简洁，影响人物主体的干扰元素更少，人物两侧的铁轨，树林，全都被压缩出了画面之外。只留下了人物和火车背景。

小米CC9 Pro超长焦镜头实拍：

在超长焦镜头下，人物和背景的关系进一步被压缩，这种条件下给人的感觉是人离火车更近了，这就是所谓的“空间压缩感”。其实人在画面中的比例并未改变，只有镜头的焦段发生了变化，而最后得到的照片却有了透视效果。

从官方给出的资料可以发现，越广角，背景与人物之间分离的越开，可以让画面融入更多元素。因此如果用户想要获得一张更为纯净且又想让背景离人物更近的人像照片，不妨采用长焦镜头拍摄。