雷军内部信通报嘉奖小米相机部：已登上世界之巅

IT之家11月7日消息 今天小米集团创始人雷军下发全员内部信，嘉奖小米相机部。

此前刚刚发布不久的全球首款1亿像素手机小米CC 9 Pro相机获得了DXOMARK相机评分121分，与华为Mate 30 Pro并列全球第一名。

雷军在内部信中称：“这是我们在手机核心技术上的又一次重大突破，是我们内部了不起的伟大成就，标志着小米手机的相机技术已经无可争议地登上了世界之巅。”

雷军还称，今年上半年小米研发投入同比增加了30%，小米的研发成果即将进入更猛烈的井喷期。小米在相机、快充、无线快充、屏下摄像头、手机系统等诸多领域进步斐然、大放异彩，还有不少激动人心的产品也即将出炉，感谢全公司所有的研发团队。

以下是雷军内部信全文：

小米的同学们：

我们刚刚发布了小米CC9 Pro，这是全球首款量产1亿像素手机，在DxoMark评测中拿到了全球第一！

这是我们在手机核心技术上的又一次重大突破，是我们内部了不起的伟大成就，标志着小米手机的相机技术已经无可争议地登上了世界之巅。

首先要通报嘉奖相机部！

相机部的全体同事发扬了小米人的拼搏精神，面对强大的竞争对手奋起直追，以惊人的速度一步一个脚印地登上了手机相机技术最高峰！同时，也要感谢CC9 Pro项目的全体研发同事，是大家共同的努力打造了这款“拍照机皇”。

我们要始终坚持技术立业。今年上半年我们的研发投入同比增加了30%，小米的研发成果即将进入更猛烈的井喷期。我们在相机、快充、无线快充、屏下摄像头、手机系统等诸多领域进步斐然、大放异彩，还有不少激动人心的产品也即将出炉，感谢全公司所有的研发团队！

再次祝贺大家！我们继续努力！

雷军