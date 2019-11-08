24999元，三星折叠屏手机Galaxy Fold至尊版京东限量开售

IT之家11月8日消息 今日三星Galaxy Fold折叠屏手机国行版正式开售，搭载骁龙855处理器，拥有夜雾银和量子黑两种配色，12GB+512GB售价15999元，至尊版（原有基础上增加了12999元的至尊服务包）售价24999元：点此购买。

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三星Galaxy Fold机身重量为276g，采用3D玻璃与金属铰链机身材质工艺，搭配内折叠设计，拥有4.6英寸外部显示屏，以及展开后7.3英寸的Dynamic AMOLED内部主显示屏，分辨率为2152×1536，屏幕比例为21:9。

配置方面，三星Galaxy Fold搭载骁龙855处理器，内置4380mAh电池，支持15W无线充电与NFC，配备Type-C接口。

相机方面， 三星Galaxy Fold共有六个摄像头。后置三摄为1600万像素超广角摄像头+1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头；外侧还带有1000万像素自拍摄像头；手机内部具有1000万像素自拍摄像头和800万像素艺术肖像镜头。

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