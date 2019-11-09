IPO失败估值暴跌，WeWork与软银高管遭股东集体诉讼

网易科技讯11月9日消息，据外媒报道，由于取消了首次公开募股(IPO)，估值暴跌逾87%，办公空间共享初创企业WeWork高管，包括联合创始人兼前首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)正被少数股东集体起诉，希望能够弥补他们的损失。

在本周提交给美国旧金山高级法院的集体诉状中，WeWork前员工娜塔莉·索伊卡(Natalie Sojka)指责公司董事会违反了对她这样的少数股东的信托义务。

这位旧金山居民指责WeWork董事会让日本软银集团(SoftBank Group)拯救该公司，使得其以“廉价方式”将持股比例从29%提高到80%，并给予诺伊曼高达17亿美元的退出补偿。

软银及其董事长孙正义(Masayoshi Son)也是起诉书中被点名的10名被告之一，该起诉书还指控他们和诺伊曼存在内部交易行为。

WeWork发言人周五表示：“WeWork认为，这起诉讼是毫无价值的。”软银、其外部代表以及索伊卡的律师没有回应置评请求。

这起诉讼对WeWork来说是个新的挑战，其总部位于纽约的母公司The We Company于9月30日搁置了IPO计划。此前，投资者对其巨额亏损、商业模式和公司治理持怀疑态度，诺伊曼也于之前辞职。

基于软银提出的95亿美元救助计划，WeWork的估值已从8月份的470亿美元降至59亿美元。WeWork周五披露了剥离所有非核心业务并裁员的计划，前幕僚长上周起诉诺伊曼对其进行怀孕歧视。

斯坦福大学法学院公司法和治理教授迈克尔·克劳斯纳(Michael Klausner)表示，尽管股东诉讼往往与上市公司有关，但WeWork的私营状态对案件的是非曲直“没有太大影响”。

他还说，内部交易的索赔“是法院需要仔细地研究的东西，被告可能很难驳回”。

索伊卡说，她曾在WeWork工作了1年半时间，也是该公司的股东。在自愿离职后，她被告知WeWork打算很快上市，其股票价值将大幅上涨，之后她行使了股票期权。可是随即，被告的行为导致该股大幅下跌，软银的救助和其他交易也可能造成“无法弥补的损失”。

此次诉讼旨在阻止WeWork与软银和诺伊曼进行进一步交易，并限制少数股东的股票回购行为。此外，原告们还寻求惩罚性赔偿。

软银提出的救助计划包括斥资30亿美元从现有股东手中回购WeWork股份，其中包括诺伊曼持有的价值9.7亿美元股票。