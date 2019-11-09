NASA刚刚打开了一个月球岩石样本

IT之家11月9日消息 1972年，作为阿波罗17号任务的一部分，美国宇航局宇航员吉恩·塞尔南（Gene Cernan）和杰克·施密特（Jack Schmitt）将一个试管送上月球，收集了月球的岩石和土壤样本，并将其带回地球。

▲在休斯敦的NASA约翰逊航天中心，研究人员打开了73002号月球样本

作为阿波罗下一代样本分析（ANGSA）计划的一部分，NASA研究人员于周二打开了73002号月球岩石样本，它将被破开并进行研究，这是ANGSA将检查的两个阿波罗17号样本中的第一个。

美国宇航局在周三发布的一份声明中说：“研究这些未打开的样本可能使科学家对月球极地冰层的成因以及其他潜在资源进行深入了解。”

NASA还分享了一张图像，该图像显示了73002号样本在2019年与1974年的X射线计算机断层扫描对比照，显然，2019年的版本要清晰很多，显示了成像技术的巨大进步。

ANGSA计划科学家Sarah表示：“对这些样本的分析将最大程度地提高阿波罗任务的科学收益，并使新一代科学家和策展人能够完善自己的技术，并为未来的探险家为2020年前及以后的登月任务做好准备。”

NASA希望借助其Artemis计划能够扩大地月球样品收藏量，该机构计划在2024年之前将人类送回月球表面。虽然时间紧迫，但是科学家们希望有更多的月球土壤可以早日检查。