【IT之家开箱】华为Mate30 RS保时捷设计玄黑图赏：顶级配置下的顶级设计

在今年9月份华为Mate30系列正式发布的同时，华为还带来了设计更奢华的华为Mate30 RS保时捷设计，华为Mate30 RS保时捷设计共有两种经典配色，分别是玄黑和瑞红。目前，华为Mate30 RS保时捷设计手机已于11月10上午10:08正式开售，当然，售价也是一如既往的“保时捷”——12999元。

IT之家也已经拿到了华为Mate30 RS保时捷设计的玄黑配色版本，在开售之际，为大家来带热乎的真机图赏。

华为Mate30 RS保时捷设计，是华为与保时捷设计联手推出的超高端旗舰系列手机，有着奢华高端的定制设计以及尊享的高级别服务，备受精英用户的推崇和喜爱。

IT之家这里拿到的“玄黑”配色，其命名方式也非常符合华为Mate30 RS保时捷设计手机的定位，在中国文化的源头《易经》中，“黑色”是“天”的颜色，是众色之首。从原始氏族社会到大秦王朝，黑色一直都是人们崇尚的颜色，代表帝王尊严和皇室威仪。

华为Mate30 RS保时捷设计在设计方面，依旧延续了经典超跑的设计灵感，机身中央位置有一整条的高光玻璃长“跑道”，这个“跑道”被哑黑色的真皮包裹，高光黑与哑黑形成了一种视觉差，极具设计感和辨识度。

正面，是一块88°超曲面环幕屏，为了凸显“保时捷设计”的身份，手机内部的UI图标和壁纸，都换成了红黑搭配、更具速度感和力量感的设计。

在配置方面，华为Mate30 RS保时捷设计也是顶级的，6.53英寸超曲面环幕屏分辨率为2400x1176，支持DCI-P3 HDR广色域显示，搭载全新麒麟990 5G处理器，支持SA/NSA 5G双模组网，5G+4G双卡双待。

相机方面，华为Mate30 RS保时捷设计后置4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈）+4000万像素超感光摄像头(广角，f/1.6光圈，支持OIS)+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS）+3D深感摄像头，支持自动对焦，同时后置双LED闪光灯；前置摄像头3200万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。

华为Mate30 RS保时捷设计内置4500mAh大容量电池，配备AI智能节电技术，支持40W有线超级快充，27W无线超级快充。此外还拥有创新姿态感应器，配合微核NPU，能实现AI隔空操控，上下挥手可滑动浏览页面，凌空一抓即可截取屏幕等等。

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