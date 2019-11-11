苹果股价再创新高，今年迄今市值已涨逾一个摩根大通

11月11日讯 尽管苹果公司今年利润率有所下降，而且新推出的iPhone未能让分析师们感到惊喜，但该公司今年迄今已累涨逾4000亿美元的市值。

这家科技巨头的股价上周五收于创纪录高点，今年迄今累计上涨65%，创下10年来的最高涨幅，几乎是标准普尔500指数涨幅的3倍。

自今年1月以来，其市值增加了4070亿美元，几乎相当于美国资产规模最大的银行摩根大通（JPMorgan Chase）的全部市值。这也使苹果超过微软，重新夺回了全球市值最高上市公司的头衔。

“人们在一个不确定的市场中寻找确定性，”ClearBridge Investments的投资组合经理迈克尔-卡根（Michael Kagan）说，“投资者喜欢苹果能产生这么多现金流——它是一台提款机。”

2019年可能是苹果产品发布和财务业绩历史上平淡无奇的一年。虽然iPhone 11获得了好评，但人们普遍认为相对于竞争对手，它只是一款及格的产品，而不再是业内的领导者。

去年年底苹果公司的股价下跌使今年的上涨显得有些夸张。去年10月至2018年底，苹果股价暴跌31%，此前该公司警告称，其在华销售额将低于预期。

今年的盈利和营收都有所下降。在截至9月的12个月里，苹果的营业利润下降10%，至639亿美元，远低于该公司2015年创纪录的712亿美元。自2015年以来，苹果营收增长15%，但今年由于iPhone销量下滑，营收下降2%，至2600亿美元。

但投资者指出，该公司的股票回购、服务收入和5G的预期成功是乐观的理由。

过去10年，苹果斥资3200亿美元回购股票，是标准普尔500指数成份股公司中规模最大的，而排在第二位的微软只在这方面支出了1160亿美元。

截至9月底，苹果资产负债表上的现金和短期证券超过1000亿美元。

随着苹果对硬件销售的依赖程度降低，该公司目前也实现了投资者往往青睐的那种固定的、经常性的收入。其服务部门在截至9月的财年实现收入460亿美元，高于2015年的200亿美元。该公司本月还推出了一项订阅流媒体电视服务，与Netflix和HBO竞争。

独立分析师佩勒姆-史密瑟斯（Pelham Smithers）表示，“市场认为软件比硬件更重要。软件的周期更短，利润率更高。”

尽管苹果表现突出，但其首席财务官卢卡-马埃斯特里（Luca Maestri）表示，与同行相比，苹果的估值仍然较低，他对整体盈利能力以及服务业务和可穿戴设备领域的发展势头感到“非常满意”。苹果目前的市盈率为约为21，低于标普科技板块的24倍。

华尔街分析师整体上也持乐观态度。在被调查的41名分析师中，有19人将该股评级为“买入”，只有5人将其评级为“卖出”。

美银分析师表示，该股潜力“巨大”。他们预计，在下一个iPhone周期到来之际，苹果将“相对超群地表现”。人们普遍预期苹果在下一个iPhone周期将推出该公司的首款5G智能手机。