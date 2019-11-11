人类制造的那些垃圾都到哪里去了？

北京时间11月11日消息，据国外媒体报道，人们日常生活会制造许多生活垃圾，每天会将生活垃圾扔入垃圾箱，再由环卫工人运送到垃圾填埋场进行焚化燃烧、或者送到垃圾回收中心进行等离子气化处理。但事实上，垃圾处理并不简单，而且是现代人类生活不可缺少的重要环节。

你是否想过黑色垃圾袋送出家门之后会运到哪里？垃圾管理是一个全球性问题，地球上任何国家都面临着垃圾处理这个棘手问题，据统计，美国平均每位居民每天制造4.4磅垃圾，日本政府在垃圾处理投入的资金远大于垃圾收集，令人惊奇的是，工业化国家消耗了全球75%的纸张供应，但这些国家仅占全球16%人口！

具有讽刺意味的是，伴随国家城市化进程不断提高，垃圾数量也日益增多，这意味着人们日常生活需要更多的纸张、大量消费品包装垃圾、报纸杂志、一次性塑料材料、尿布垃圾等，城市地区产生的垃圾是农村地区的2-3倍。

垃圾填埋

垃圾填埋，顾名思义就是将垃圾在远离居民生活区的地方填埋处理，然而，填埋区必须进行合理性规划，避免危险垃圾污染环境，垃圾填埋场主要处理固体垃圾，并且按照垃圾类型进行精确分类。

城市垃圾填埋场用于处理居民生活垃圾，生物反应垃圾填埋场用于处理有机垃圾，工业垃圾填埋场用于处理商业和工业垃圾。

建筑拆迁垃圾填埋场主要处理建筑垃圾，这些垃圾主要源自房屋拆迁建造、桥梁和改造工程，垃圾包括：金属、重型材料、玻璃、混凝土和木材等。

煤炭燃烧残渣填埋场（CCR）是专门处理煤炭燃烧产生的垃圾。

危险垃圾填埋场主要用于危险废物垃圾，例如：电池、涂料、可燃液体和其他化学品、荧光灯、机油等。

焚化是处理垃圾的一种热处理法，垃圾将高温焚烧，利用产生的能量发电。

焚化

焚化是处理垃圾的一种热处理法，垃圾将高温焚烧，利用产生的能量发电，然而在处理过程中垃圾首先通过高温燃烧将毒素移除，这样气体释放至大气层不会对环境构成破坏作用。

垃圾焚化在日本尤其普遍，因为日本土地资源稀缺，无法占用太多土地进行垃圾填埋，焚烧可减少95%的垃圾，大幅减少填埋垃圾，同时，焚化尤其适用于医院垃圾和污水废物。

等离子气化

等离子是一种极高温、带电气体，它们能够产生电流，因此也被称为“物质的第四状态”，等离子自然存在于闪电和太阳表面气体中，等离子气化是美国威斯汀豪斯等离子公司研制的一种城市和工业垃圾处理新技术，和焚化处理一样，等离子气化可以减少垃圾填埋场数量，但是它不像焚化那样燃烧垃圾废物，而是将有机垃圾直接转化为气体，将化合物和无机废物保存在一种叫做炉渣（slag）的晶体中。

3R处理法：减少使用、重复利用和回收

3R处理法：减少使用、重复利用和回收。

减少使用：在垃圾堆积之前首先要做的是停止或者减少使用，从而尽可能不产生垃圾，因此减少资源使用是垃圾处理的第一环节，人们应当尽可能不要制造垃圾，这样人们就不用破坏资源和处理垃圾了。减少资源浪费可对一个国家节约数十亿美元，要做到这一点很简单，就是依据人们的需要，而不是依据人们的愿望使用资源，只买生活必需品，购买高品质商品，不要沉迷于“快时尚”，尽可能使用最少的包装材料。

重复利用：对某些人而言，垃圾可能是“宝藏”，人们通常认为废旧物品是无用、已被破坏，令人厌恶的，你是否还记得在学校里老师让学生们利用废品制作成美丽、创意物品吗？为了保护环境，人们应当将自己创意设计融入废旧物品，让它们可以再次使用，赋予新的利用价值，例如：包装材料可重复使用，平常携带可重复使用的布袋，而不是每次去商店都购买塑料袋。

回收处理：报纸、塑料、铝和纸板之类的物品都可以回收处理，回收本来就是一种产业，为了从回收品中制造一些东西，必须建立一个新的制造业，这将创造更多的就业机会。据初步估计，处理1万吨垃圾的填埋场可提供6个就业机会，然而1万吨垃圾回收处理可以创造36个就业机会，回收处理可以在家中进行，人们只需从废物中提取可回收物质，当前有专门为回收垃圾建立的处理中心，人们可以将回收材料放置在那里，便于妥善处理。

一些国家需要投入数十亿美元处理垃圾，这是一个令人深思、触目惊心的问题，同时，政府需要分配大量的土地，建立工厂来处理人类制造的垃圾，并尽最大努力保持地球绿色环保环境。