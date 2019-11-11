美国服务商回应“鬼影短信”：超过168000条情人节短信被延迟发送

IT之家11月11日消息 上周四，美国有成千上万的用户反馈，他们从朋友和家人那里收到了与当前上下文无关的短信。现在有美国短信服务商出来回应了。

Syniverse对周四清晨发送的数以万计的延迟短信消息负有责任，该公司表示延迟的短信超出了原先预期。Syniverse最初表示，有168149条短信息被延迟。现在公司表示该数字是基于“初步数据”，并且进一步的审查显示该短信息总数“比最初报告的要高”。

Syniverse并没有指出这个数字可能会高出多少，也没有说明是否会公布最终数字。值得注意的是，受影响的总人数至少是延迟短信用户数量两倍：有发送者，其消息在几个月后的一个晚上被接收。而接收者则收到了奇怪的信息，有时甚至使人感到不安。

Syniverse表示，服务器在今年情人节出现了问题，而此问题现在已解决，不再发送任何延迟的短信。Syniverse营销和产品主管William Hurley说：“我们对受到这一事件影响的任何用户表示歉意。”Hurley表示，该公司正在审查其流程，以“确保不会再发生这种情况”。

Syniverse称，由于服务器问题，所有延迟的短信均已发送出去。一台服务器在2019年情人节那天发生故障，保留了尚未发送的短信息。该服务器仅在11月7日再次联机，导致卡住的信息内容最终被释放。

短信的延迟发送导致出现了广泛的混乱。在美国，短信大多是在深夜被发送的，并且由于没有迹象表明短信是被延迟发送的，因此收件人通常对阅读内容一脸懵逼。在其他情况下，延迟不只是简单的混乱：人们从前任那里收到了短信；在某些情况下，还收到了已死亡朋友的短信。

移动运营商依靠Syniverse等许多第三方公司来处理发送网络之间的短信消息。这就是所有美国主要运营商甚至小型运营商的用户都遇到此问题的原因。如果他们的运营商依赖Syniverse服务，或者如果他们要发送消息的用户运营商依赖Syniverse，则他们的短信会越过其网络，并且卡在2019年情人节那天。