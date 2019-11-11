魅族正式推送Flyme 8稳定版首批更新

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IT之家11月11日消息 今日，魅族官方表示，Flyme 8稳定版今日陆续更新第一批机型。用户可进入「系统更新」App检测更新。第二批机型预计12月陆续更新。
据IT之家网友分享，以魅族16th为例，Flyme 8.0.0.0A更新内容包括：
小窗模式2.0；
SOS紧急求助：国内首创报警辅助，功能率先对接广东省公安厅；
前置超级夜景&逆光自拍：提高整体亮度，恢复暗部细节，所见即所得；
Meizu Pay：银联卡全新体验；
游戏模式：全新升级，打造更强沉浸感的游戏辅助体验。
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