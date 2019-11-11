魅族正式推送Flyme 8稳定版首批更新

IT之家11月11日消息 今日，魅族官方表示，Flyme 8稳定版今日陆续更新第一批机型。用户可进入「系统更新」App检测更新。第二批机型预计12月陆续更新。

据IT之家网友分享，以魅族16th为例，Flyme 8.0.0.0A更新内容包括：