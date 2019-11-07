双11特惠，魅族16T 原厂碎屏保售价99元，送3个月质保延长服务

IT之家11月7日消息 全新魅族16T手机已经正式发售，双11期间，魅族 16T推出碎屏保99 元特惠，下单成功送 「3 个月质保延长服务」。

11.7 - 11.30 ，魅族 16T 原厂碎屏保 99 元特惠购，下单成功送 「3 个月质保延长服务」。成功购买魅族 16T 后在手机激活 3 天内，可在「魅族商城」或前往「钱包」APP 单独购买。 原魅族 16T 原厂碎屏保 119 元 买 1 送 1 超值购活动延长至 11 月 30 日结束。成功购买魅族 16T 后在手机激活 3 天内，可前往「魅族服务」APP 单独购买，买即送 「 1 年质保延长服务」。

配置方面，全新魅族16T手机采用了一块6.5英寸的三星Super AMOLED极边全面屏，分辨率为2232x1080，像素密度为382ppi，支持100% DCI-P3色域以及100000:1对比度；搭载高通骁龙855处理器+UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh并支持18W mCharge快充；还支持One Mind 3.5智能思维引擎、游戏模式4.0、双立体声扬声器等功能。

摄像方面，魅族16T手机所采用的后置三摄方案由800万像素超广角镜头+1200万像素主摄像头+500万像素人像摄像头组成，支持AI场景识别、双超级夜景模式、AI人像模式、2.5厘米超微距摄影功能。；前置摄像头为三星定制的1600万像素美颜镜头。

系统方面，魅族16T现已开启Flyme 8内测申请通道，新系统拥有Alive Design全新视觉、Aicy智能助手、小窗模式2.0、OneMind 3.5等亮点。