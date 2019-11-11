三星Galaxy S11系列更多细节曝光：至少三种机身配色

IT之家11月11日消息 时值2019年年末，越来越多有关将于2020年初发布的三星Galaxy S11系列手机的信息逐渐浮出水面。继相关渲染图被曝光后近日再度有关于Galaxy S11系列新机的爆料释出，此次是针对机身配色方面的。

据爆料人士Ishan Agarwal的独家爆料显示，新款三星Galaxy S11将拥有黑色、灰色、蓝色三种配色；Galaxy S11e将拥有蓝色、灰色和粉红色（至少这三种颜色）；Galaxy S11 Lite将拥有黑色、蓝色和白色三款配色；而Galaxy Note 10 Lite将拥有红色、银色、黑色等配色。与此同时他还提到了三星目前正在开发新一代Galaxy Buds，型号为SM-R175，拥有蓝色、粉红色、黑色和白色四款配色可选，有望与Galaxy S11系列一同亮相。

根据早前曝光的信息显示，新款三星Galaxy S11系列将搭载一亿像素（108MP）CMOS，同时还有望采用全新的无损变焦技术。配置方面Galaxy S11系列将搭载高通骁龙865处理器，其中Galaxy S11e、Galaxy S11拥有4G、5G双版本，而Galaxy S11+仅有5G版。

新款三星Galaxy S11系列手机将于2020年2月份正式与大家见面，敬请期待！