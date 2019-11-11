内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Galaxy S11系列更多细节曝光：至少三种机身配色

2019-11-11 15:34:07来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月11日消息 时值2019年年末，越来越多有关将于2020年初发布的三星Galaxy S11系列手机的信息逐渐浮出水面。继相关渲染图被曝光后近日再度有关于Galaxy S11系列新机的爆料释出，此次是针对机身配色方面的。

据爆料人士Ishan Agarwal的独家爆料显示，新款三星Galaxy S11将拥有黑色、灰色、蓝色三种配色；Galaxy S11e将拥有蓝色、灰色和粉红色（至少这三种颜色）；Galaxy S11 Lite将拥有黑色、蓝色和白色三款配色；而Galaxy Note 10 Lite将拥有红色、银色、黑色等配色。与此同时他还提到了三星目前正在开发新一代Galaxy Buds，型号为SM-R175，拥有蓝色、粉红色、黑色和白色四款配色可选，有望与Galaxy S11系列一同亮相。

根据早前曝光的信息显示，新款三星Galaxy S11系列将搭载一亿像素（108MP）CMOS，同时还有望采用全新的无损变焦技术。配置方面Galaxy S11系列将搭载高通骁龙865处理器，其中Galaxy S11e、Galaxy S11拥有4G、5G双版本，而Galaxy S11+仅有5G版。

新款三星Galaxy S11系列手机将于2020年2月份正式与大家见面，敬请期待！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy S11

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有