内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

用一亿像素的小米CC9 Pro拍Vlog是什么样的体验？

2019-11-11 15:56:47来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月11日消息 小米早前正式发布了采用一亿像素CMOS的CC9 Pro，其所采用的“五摄四闪”方案以及一亿像素CMOS除了让手机摄影能力获得广泛提升外，对手机录像能力自然也是提升颇多的。这对于一些经常拍摄Vlog的人群自然十分有用，那么用一亿像素的小米CC9 Pro拍Vlog是一种什么样的体验？近日小米海外团队就用CC9 Pro（海外版Note 10）拍了一支视频来体现其视频录制能力，一起来看一下。

在早前DxOMark对CC9 Pro的测试中，小米CC9 Pro的视频得分为102分，是首季榜单中的最高分，以1分之差领先于谷歌Pixel 4和三星Note 10+ 5G。DxOMark表示，小米CC9 Pro在低光条件下视频曝光非常精确，还可以流畅地根据光照条件变化而调整，其动态范围及白平衡表现都非常好，色彩十分悦目且自动对焦反应迅速。在以4K分辨率进行视频录制时细节保留非常出色。

五摄像头配置

• 主摄像头：1亿800万像素1/1.33英寸传感器，f/1.69镜头，等效25毫米，光学影像防抖（2700万像素输出分辨率）

• 长焦镜头：1219万像素1/2.6英寸传感器，等效50毫米f/2镜头

• 超长焦镜头：799万像素1/3.6英寸传感器，等效94毫米f/2光学影像防抖镜头

• 超广角镜头：2011万像素1/2.8英寸传感器，等效16毫米f/2.2镜头

• 微距摄像头：f/2.4镜头，用于拍摄2-10厘米的微距照片（不包含在我们的测试中）

• 双闪光灯，一个为强光，另一个为柔光

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米CC9 Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有