用一亿像素的小米CC9 Pro拍Vlog是什么样的体验？

IT之家11月11日消息 小米早前正式发布了采用一亿像素CMOS的CC9 Pro，其所采用的“五摄四闪”方案以及一亿像素CMOS除了让手机摄影能力获得广泛提升外，对手机录像能力自然也是提升颇多的。这对于一些经常拍摄Vlog的人群自然十分有用，那么用一亿像素的小米CC9 Pro拍Vlog是一种什么样的体验？近日小米海外团队就用CC9 Pro（海外版Note 10）拍了一支视频来体现其视频录制能力，一起来看一下。

在早前DxOMark对CC9 Pro的测试中，小米CC9 Pro的视频得分为102分，是首季榜单中的最高分，以1分之差领先于谷歌Pixel 4和三星Note 10+ 5G。DxOMark表示，小米CC9 Pro在低光条件下视频曝光非常精确，还可以流畅地根据光照条件变化而调整，其动态范围及白平衡表现都非常好，色彩十分悦目且自动对焦反应迅速。在以4K分辨率进行视频录制时细节保留非常出色。

五摄像头配置

• 主摄像头：1亿800万像素1/1.33英寸传感器，f/1.69镜头，等效25毫米，光学影像防抖（2700万像素输出分辨率）

• 长焦镜头：1219万像素1/2.6英寸传感器，等效50毫米f/2镜头

• 超长焦镜头：799万像素1/3.6英寸传感器，等效94毫米f/2光学影像防抖镜头

• 超广角镜头：2011万像素1/2.8英寸传感器，等效16毫米f/2.2镜头

• 微距摄像头：f/2.4镜头，用于拍摄2-10厘米的微距照片（不包含在我们的测试中）

• 双闪光灯，一个为强光，另一个为柔光