阿里巴巴“双11”九个城市购买排行，热买新品第一均为华为Mate 30手机

IT之家11月11日消息 今日晚间，阿里巴巴官方公布了北京、上海、重庆、深圳、哈尔滨、武汉、西安、成都、广州这九个城市“双11”购物节购买商品详细榜单，可以看到每个城市热买新品第一均为华为Mate 30手机。
北京市热买商品第一为羽绒服，热卖商品第一为手机，热买新品第一为华为Mate 30；
上海市热买商品第一为手机，热卖商品第一为面部护理套装，热买新品第一为华为Mate 30；
重庆市热买商品第一为裤子，热卖商品第一为沙发，热买新品第一为华为Mate 30；
深圳市热买商品第一为手机，热卖商品第一为手机，热买新品第一为华为Mate 30；
哈尔滨市热买商品第一为羽绒服，热卖商品第一为窗，热买新品第一为华为Mate 30；
武汉市热买商品第一为手机，热卖商品第一为DIY兼容机，热买新品第一为华为Mate 30；
西安市热买商品第一为裤子，热卖商品第一为家务，热买新品第一为华为Mate 30；
成都市热买商品第一为羽绒服，热卖商品第一为国产白酒，热买新品第一为华为Mate 30；
广州市热买商品第一为手机，热卖商品第一为裤子，热买新品第一为华为Mate 30；
以下为详细内容：
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