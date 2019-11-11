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阿里巴巴“双11”九个城市购买排行，热买新品第一均为华为Mate 30手机

2019-11-11 20:04:29来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月11日消息 今日晚间，阿里巴巴官方公布了北京、上海、重庆、深圳、哈尔滨、武汉、西安、成都、广州这九个城市“双11”购物节购买商品详细榜单，可以看到每个城市热买新品第一均为华为Mate 30手机。

  • 北京市热买商品第一为羽绒服，热卖商品第一为手机，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 上海市热买商品第一为手机，热卖商品第一为面部护理套装，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 重庆市热买商品第一为裤子，热卖商品第一为沙发，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 深圳市热买商品第一为手机，热卖商品第一为手机，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 哈尔滨市热买商品第一为羽绒服，热卖商品第一为窗，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 武汉市热买商品第一为手机，热卖商品第一为DIY兼容机，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 西安市热买商品第一为裤子，热卖商品第一为家务，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 成都市热买商品第一为羽绒服，热卖商品第一为国产白酒，热买新品第一为华为Mate 30；

  • 广州市热买商品第一为手机，热卖商品第一为裤子，热买新品第一为华为Mate 30；

以下为详细内容：

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关键词：阿里巴巴双11手机

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