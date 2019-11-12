苏宁双十一24小时战报：全渠道订单量增长76%

IT之家11月12日消息 今天凌晨，苏宁发布2019年双十一全程战报。数据显示，11月11日当天，苏宁全渠道订单量增长76%，苏宁物流发货完成率达99.6%，新增Super会员超过百万，移动支付笔数同比增长139%。今年双十一期间，苏宁超13000家门店全面参战，覆盖从一二线城市到县镇市场，“随时”服务18城覆盖2.3亿人，百亿补贴累计送出超5000万张优惠券，以旧换新累计超200万单。





双十一期间，苏宁生活家电线上订单量同比增长79%，电视线上订单量同比增长68%，冰箱洗衣机线上订单量同比增长77.2%，空调线上订单同比增长120%。其中，悟空榜实时数据显示，11月11日当天，家用空调品牌销售额排行榜上，美的夺冠，格力、奥克斯分列二三位。

在产品方面，壁挂炉明装采暖设备订单量同比增长763%，高能效空调订单量同比增长285%，新风系统订单量同比增长597%，洗烘一体机订单量同比增长92.1%，70吋及以上大屏订单量同比增长超470%。双十一期间，苏宁售出价格最高的彩电，是59.99万元的三星98吋8K彩电。

5G手机首秀双十一，苏宁平台全渠道5G手机销量环比增长459%。11日当天，国产游戏本增长132%，电竞显示器增长464%、电竞鼠标增长423%。

苏宁超市订单量同比增长287%，爆款产品整箱茅台赖茅传承蓝53度同比增长637%，蓝月亮洗衣液大包装套装同比增长283%，三只松鼠零食双十一定制款大礼包销售超过10万包。11日当天，悟空榜数据显示，白酒品牌销售额排行榜上，五粮液、茅台和洋河位居前三强。

在母婴方面，苏宁红孩子双十一期间订单量同比增长260%。此外，体育零售销售额同比增长216%，买家数同比增长249%，国际米兰羽绒服湖南卫视“狮晚”专场1分钟破12000件，耐克、阿迪达斯订单量同比增长340%。11日当天，苏宁国际销售也增长了136%。

今年苏宁场景双十一，有超13000家门店参战。苏宁广场和苏宁易购广场在11日当天客流突破千万，苏宁易购PLAZA的客流也同比增长136%。



首次参与苏宁双十一的家乐福中国，累计销售达31.2亿，同比增长43%，全新上线的履约中心订单达204万单。苏宁小店在11月7日超级预售日，线上销售占比超过59%。11月8日的超级半价日，吸引450万会员参与，225万买家进店消费体验苏宁小店第二件半价活动。

双十一苏宁在电竞体育领域打造狮王争霸S2全球总决赛，吸引全球上万人报名参赛，在斗鱼等各个直播平台观看人数超过1000万。此外，苏宁体育在双十一期间，为苏宁易购引流超过2000万。

今年双十一，苏宁推出“1小时场景生活圈”，并打造“1公里30分钟达闪电配送+苏宁全业态1小时内触达到”的服务产品——随时，覆盖人群达2.3亿。11日当天苏宁新增Super会员超百万，单天购物会员超500万。在服务方面，双十一期间，苏宁生活帮订单量同比增长674%。其中，家电服务占比39%，生活服务占比32%，生活帮包裹代收代寄占比22%。截至11月11日24时，家电以旧换新活动累计超200万单，苏宁手机线上以旧换新订单量同比增长432%。线上下单以旧换新最快完成仅用时1小时08分，实现新机送达并完成新旧机数据迁移。

双十一当天，苏宁物流发货完成率达99.6%。整个双十一期间，“苏宁秒达”分钟级配送订单量同比增长869%，99.26%的订单在30分钟内完成。此外，“闪电乡镇”计划配送订单量52万，安装维修订单量达35万单，24小时送装完成率高达97.6%。



据了解，苏宁苏师傅快递员APP利用基于深度学习的人脸识别和OCR技术，助力快递人员进行身份识别认证，并帮助快递员秒级录入物流信息每天达数百万次。智能物流优化算法，为包裹配送提供智能化的派工和配送路线优化，单均配送时长降低28%。

双十一期间，苏宁运营人员利用智能创意生成系统生成了超2亿张图稿，相当于数万名设计师不间断工作24小时。此外，双十一当天，苏宁金融移动支付笔数同比增长139%，苏宁金融任性付24期分期交易量同比增长498%。