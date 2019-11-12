外媒：16寸苹果MacBook Pro最快本周发布，没有发布会

新浪数码讯11月12日上午消息，来自外媒9to5mac的消息称，已经传闻了半年的16寸MacBook Pro，可能最早在本周揭开面纱。

如果真是这样，这款传闻许久的产品将与AirPods Pro一样，没有发布会直接推出。它将是MacBook Pro的最新产品，也是苹果自2012年推出15寸Retina屏MacBook Pro之后，再次向上新增的一个尺寸。据说机身尺寸跟现有的15寸版本不会差很多，但较窄的边框能让16英寸MacBook Pro的屏幕尽可能的大。IHS Markit分析师表示，这款笔记本的分辨率可能为3072x1920像素。

另外，这款产品将是换掉苹果“蝶式键盘后”第一个款使用剪刀式键盘的产品，前者虽然轻薄，但一出来就充满了争议，并且故障不断。如今换掉，也是用户一直的期待。

早在几周之前，已经有人在macOS Catalina 10.15.1 Beta中发现了16英寸的MacBook Pro的图标，这为尚未发布的新品提供了更大可信度。这两个图标是在一周前发现的，文件名中带有“16”，并引用了未发布的“MacBookPro16，1”型号。

▲左为15英寸MacBook Pro图标，右为16英寸MacBook Pro图标

另外还有传闻说，制造商广达电脑已经开始批量生产16英寸MacBook Pro，供应链人士预计它将采用更可靠的剪刀式键盘，“超薄边框设计”以及英特尔最新的Coffee Lake Refresh或Ice Lake架构处理器——尽管英特尔尚未宣布适用于高端MacBook Pro的Ice Lake芯片。

今年，苹果没有在10月举办发布会，他们的AirPods Pro无线耳机在几周前直接上线，并且在第二天就直接开售。