荣耀V30系列官宣：双模5G全国通，搭载Matrix Camera多维相机矩阵

IT之家11月12日消息 今日上午，荣耀官方正式宣布了双模5G全国通手机荣耀V30系列，将于11月26日在北京正式发布。

同时，荣耀官方还公布了荣耀V30系列命名海报，带来了由荣耀锐科技大使黄景瑜与荣耀潮时尚大使李现手持荣耀V30系列手机的图片。海报显示，发布会的主角荣耀V30前置双摄像头，采用打孔屏设计。

昨日，华为荣耀业务部总裁赵明在荣耀官方旗舰店直播间透露，荣耀V30系列标配“NSA和SA的双模5G”。根据此前信息，荣耀V30系列将搭载麒麟990系列芯片，支持全系双模5G全网通。这也意味着，荣耀V30将搭载麒麟990 5G SoC，借助5G带来更多场景的体验。

近日，华为今年7月向欧盟知识产权局申请注册的“Cine-Lens”商标被曝光。“Cine-Lens”（电影镜头）应当是指华为Mate 30 Pro上所采用的电影级镜头。一同曝光的专利还有荣耀多维相机矩阵Matrix Camera。根据之前荣耀老熊的暗示，Matrix Camera应当是华为的最新摄影调教算法技术，并极大概率会首次应用在V30系列手机上。

借助5G和Matrix Camera多维相机矩阵，荣耀V30系列有望实现5G影像的突破。从目前曝光的信息来看，前置双摄也是Matrix矩阵的一部分，看到的只是两个摄像头，其实包含了逻辑、算法等。通过算法或双摄防畸变、前置大广角、大光圈人像、前置夜拍、前置人像虚化、通过双摄更好获取景深信息等将都可能应用Matrix Camera多维相机矩阵。