阿里张勇“双11”跟仓库小哥学黑科技：2分钟熟练上岗拣货

11月12日下午消息，2019天猫双11共计产生12.92亿个物流订单，几个小时后，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇一行就赶往宁波、上海等地的跨境物流仓库、菜鸟驿站、快递公司，查看双11物流运行情况。

位于宁波杭州湾的菜鸟进口保税仓是双11期间处理进口包裹量最大的保税仓之一，也是菜鸟打造的首个全数字化跨境仓库。通过一系列IoT智能设备，员工在仓库的作业流程被数字化，可实时记录、追踪、调配，整个仓库产能提高了50%，人效提高了20%。

张勇详细了解了数字化技术给仓库带来的变化，并在现场随手拿起智能设备，当起了拣货员，2分钟内就熟练掌握了菜鸟lemo智能工具的使用。在数万平米的仓库内，他快速找到了多位消费者购买的天猫双11商品，将它们送到自动化流水线上，由快递公司揽收运走。

“设备棒、速度快”，张勇说，菜鸟保税仓里的数字化技术很适合中国的物流场景，它不是取代人，而是帮助人工作，让人力可实时智能调配和管理，降低疲劳度的同时提高效率。

随着自动化、人工智能、IoT等技术在物流全链路上的逐步普及，今年的双11物流进一步加速。当天开场仅8小时，商家发货就超1亿单；中午12时，全国324个城市收到了凌晨购买的包裹。进口全天清关量达到2854万单，创下中国跨境进口清关效率的新纪录。