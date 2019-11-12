6G为什么不被看好?

前几天，科技部官宣我国正式启动6G研发的新闻，在网上引起了广泛的转发，相信大家都有看到。

新闻摘要：2019年11月3日，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组。其中，推进工作组由相关政府部门组成，职责是推动6G技术研发工作实施；总体专家组由来自高校、科研院所和企业共37位专家组成，主要负责提出6G技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

大家应该还记得，就在两个月之前，华为爆出在加拿大渥太华招聘6G人才、启动6G研究的新闻。

上个月末，芬兰奥卢大学发布了全球首个6G白皮书——《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》。

白皮书封面

短时间内，6G一而再，再而三地出现在媒体报道上，明确说明了一个问题——6G的研发推进，不管是政府、科研院校还是企业，都已经全面启动了。

之前小枣君在分析华为6G的文章里说过，像华为、中兴、爱立信、诺基亚这样的企业，6G预研早在几年前就已经悄然启动了，只是没有高调公开而已。

通信行业一贯都有“使用一代、研究一代、储备一代”的传统，5G标准完成60-70%的时候，6G就理应被纳入议事日程。科技部这次的会议，时间是上并不算早。

今年3月，全球首届6G峰会都已经开过了。

关于6G，很多人期待有全新的黑科技出现，有“大惊喜”出现。很遗憾，从目前的情况来看，这个概率并不是很高。

近现代通信技术的研发演进，从电报电话发明以来，已经快两百年的时间了。虽然这么长的时间里，科技日新月异，但实际上，最核心的基础理论几乎是原地踏步。说白了，玩来玩去就是电和磁。

所有通信系统的能力也一直未能突破理论框架的限制。70多年前我们通信祖师爷克劳德·香农先生提出的香农公式，如今仍然像大山一样巍然不动，难以跨越。

我们引以为豪的5G，甚至满怀期待的6G，在基础理论无法突破的情况下，只能算是修修补补，榨干电磁波的最后一点价值。

速率、覆盖、能耗、密度、成本、安全……，这些指标就像嗷嗷待哺的婴儿，而母亲的奶水，永远只有这么多，难免顾此失彼。

专家们绞尽脑汁想出来的技术创新，也像挤牙膏一样，少得可怜。这些技术成果，赶上了5G时间点，就纳入5G标准。赶不上的话，就留着给6G。虽然看上去很寒碜，但也实在是无奈之举。

供给侧苦于“智子”对科技树的锁死，但这还不是最大的问题。最大的问题，来自需求侧。

5G在政企市场上迟迟未能打开局面，期望出现的行业互联网腾飞也不见踪影，让所有人不禁捏了一把汗。如果总是这么雷声大、雨点小，等到雷声都渐渐消失之后，场面难免陷入尴尬。

3GPP R17收集的潜在方向议题（其实就是6G的方向），除了太赫兹和近地轨道卫星之外，剩下的基本上就是这个增强、那个增强。

3GPP R17收集的潜在方向议题

为啥？还不是因为找不到方向，只能继续打补丁了呗。

大家都在观望5G的表现。如果5G能取得成功（哪怕只有一点成功），那么，就趁热打铁，进一步增强5G，包装成6G，推向市场。

如果5G不能取得成功，那么，在找到新的市场痛点和需求之前，大家都不会有动力去投入6G。

小枣君个人认为，太赫兹不管是手机移动宽带，还是物联网场景，限制都太大，应用前景非常有限。卫星通信也并不适用于主流人群。这两项技术担纲6G核心，实在是有点牵强，充其量也就是个“5G+”。

现在我们这张4G网络，还有正在建设的5G网络，应该是未来二十年我们人类移动通信系统的主体框架，不可能被突然冒出来的6G、7G完全替代。

换言之，未来的二十年，“连接”的市场增长应该会比较缓慢，很难有颠覆性的巨变。这个领域的发展也不适合拔苗助长，应该给予充分的成长时间和空间。

如果大家需要寻找风口，建议大家还是将视线放在“计算”上。AI算力的突破和落地，概率远远大大通信。边缘计算、分布式计算（区块链），背后蕴藏的商业价值也值得期待。应用层的市场潜力和投资回报，肯定比基础设施要高。

如果要坚守“连接”这个战场，请做好迎接寒冬的准备。需求侧目前进入了一个新的经济周期，谁也不知道这个冬天会持续多久。

在需求没有明确的前提下，为了技术更新而更新，是没有意义的。套用电影《银河补习班》里邓超的那句话：“如果你连箭靶都不知道在哪里，每天拉弓又有什么意义呢？”

与其漫无目的地闭门造车，不如将更多资源投入在基础理论和人才培养上。基础理论早日突破，才是行业唯一的出路。