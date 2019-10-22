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任正非称已启动6G研究，意华股份为配合华为中兴开发高速连接器新产品

2019-10-22 23:43:02来源：猎云网作者：-责编：骑士评论：

近日，任正非接受日本共同社采访时表示：在5G上，由于华为投入早、投入力量大，暂时有些领先，这只是暂时的。华为也在同步启动研究6G，因为6G使用的是高频，带宽很宽、覆盖很弱，暂时没有把它作为主力，但6G的使用可能要到十年以后。

事实上，早在今年8月，加拿大媒体The Logic曾报道称，华为确认公司已经在加拿大渥太华启动6G网络的研究，并与加拿大多位研究者展开洽谈。今年9月，任正非接受《经济学人》采访时表示，对于6G研究，华为也是领先世界的。

据了解，上市公司中与上述信息相关的公司有意华股份、信维通信等。

今日，据“问董秘”消息。针对投资者提问：网传贵公司为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器，请问贵公司有配合华为进行6G的研发和实验吗？

董秘回答（意华股份SZ002897)：

你好，我司现有的高速连接器的新产品，例如：QSF28或是QDD等连接器，就是为配合华为、中兴等客户而开发的。谢谢您的关注！

天眼查信息显示，温州意华接插件股份有限公司成立于1995年12月23日，法定代表人、董事长均为陈献孟。意华股份的主要经营范围为一般经营项目：接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售等。

2019年3月，芬兰召开6G无线峰会，规划5G铺开后的下一个十年发展。截至目前，全球多个国家已开始角逐6G网络的研究，其中美国政府最为“积极”，近日也通过投票决定开放“太赫兹波”频段，加速启动6G技术研发。

在此之前，中国工信部也明确表示我国已开始基于6G网络的研究，科技部发布的“宽带通信和新型网络”重点专项里就有涉及B5G/6G无线移动通信技术和标准研发项目。

据了解，6G网络的“致密化”程度将达到前所未有的水平，6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达5G基站的1000倍。6G通信技术最终将实现“天地互联”。

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关键词：6G华为

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