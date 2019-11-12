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东航回应航班挂“7700”紧急代码速降：发现机械故障提醒

2019-11-12 20:27:08来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月12日消息 据国内媒体报道，11月12日由深圳飞往上海的MU5352航班，在飞行途中突然从万米高空降至3000米左右，随后该架飞机平安备降南昌。事件发生后有业内人士表示该架飞机备降原因疑似客舱增压系统故障。

对此东方航空官方回应称深圳至虹桥MU5352航班巡航期间，机组发现机械故障提示，为确保安全，迅速决策按程序就近备降南昌，航班已于19:21正常落地，人机安全。公司积极做好旅客服务保障，尽快安排航班成行。

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关键词：东方航空

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