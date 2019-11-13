微软2019 Windows 10更新十一月版正式版推送

IT之家11月13日消息 此前我们报道称微软2019 Windows 10更新十一月版将于本周到来，并且正如预期的那样，微软今天开始推送2019年Windows 10的第二个功能升级。

如果你打开“设置”应用并检查更新，则应显示2019年11月更新。但是，微软可能会采取节制的方式来进行首次发布，并且此更新可能在一开始并不适用于所有用户。

值得注意的是，微软现在不会强迫用户下载和安装更新。你必须手动单击“立即下载并安装”选项，才能开始升级到Windows 10版本1909。

这样做的目的是使更新适用于所有用户，并逐渐提高可用性级别。

此前使用2019 Windows 10更新五月版的用户应该能够在10分钟内下载并安装2019年11月更新，而在使用旧版本操作系统的PC上，此更新将花费更多时间。

如果你现在想要更新，只需单击“开始”按钮，然后转到“设置”>“更新和安全性”>“Windows Update”，最后单击“检查更新”。检查更新后，将出现另一个更新，你可以开始下载2019年11月更新。

如果你没有看到它，则可能是你的计算机尚未准备就绪，应该等待或寻找新的驱动程序。但是，最终该更新将自动推送到PC设备上。

新功能和改进功能

Windows 10版本1909并不是一个很大的发行版本，但它具有许多不错的改进，值得一试。例如，安装此功能更新将提高采用英特尔和AMD处理器的PC的性能，因为它会针对优选内核实施新的轮换策略。

同样，此更新可以改善通知和某些PC的整体电池续航时间。

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