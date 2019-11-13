良好的开端为5G赢得了发展机遇

11月13日消息 10月底，三大运营商一起发布了5G套餐。不管是否协商一致，最终的结果是三家的5G套餐基本保持了一致。虽然有涉嫌操纵价格进行垄断的意思，但是实际上是吸取了4G时代的深刻教训之后的无奈之举。

一、营收和净利润双双下滑，行业内耗无法支撑5G发展

三大运营商公布的2019年第三季度经营报告显示，无论是营业收入还是净利润，综合后行业内的整体是出现了明显的下降。即便中国电信的通服收入出现了同比增长，中国联通的净利润也实现了同比上涨。

营业收入和净利润双双下降是在客户规模保持稳步增长，业务量持续高速增长的前提下出现的。对这一反常现象最好的解释，那就是曾经各路专家学者预判的“薄利多销”并未凑效。

不过相对于Q2，三大运营商经营情况已经出现了明显的好转。数据显示，无论是通服收入还是营业收入降幅都已经明显收窄。这就为第四季度收入实现由负转正的逆转提供了基础和支撑。

二、破解5G高昂建设成本和维护费用难题，合作模式有待优化

根据中国铁塔的报告，5G基站单系统的典型功耗分别为：华为3500W，中兴3255W，大唐4940W，而一般4G的单系统功耗仅为1300W。简单计算之后，5G功耗将近是4G的4倍。另外，5G基站的覆盖面积远小于4G基站，如果要实现相同面积的覆盖，5G基站的数量至少是4G的3倍，建设成本也就是4G的3倍左右。

有媒体公开报道的数据显示，中国移动2018年的电费开支是245亿元。如果网络全部升级为5G后，中国移动或将缴纳2940亿元的电费。然而，中国移动2018年全年的利润为1177.81亿元。

中国铁塔的Q3经营报告显示，其前三季度实现营收570.41亿元（人民币，下同），较上年同期增长6.3%，净利润38.73亿元，同比猛增97.5%。无论是营收增幅还是净利润增长，中国铁塔远好于运营商。

作为运营商层级的一部分，中国铁塔与运营商之间的成本传导合作条款比较有利于中国铁塔。5G大发展之后，实际上从某种程度上将，运营商与铁塔公司之间的成本传导合作条款或需大幅度调整。

三、5G入网许可相继发放，从实验到商用5G开始了加速跑

6月初，包括中国移动在内的四家运营商获颁5G牌照。7月初，工业和信息化部向华为颁发了5G无线数据终端电信设备进网许可证，10月底，工业和信息化部又向华为颁发了5G基站设备入网许可。

10月31日，三大运营商在2019年中国国际信息通信展览会的开幕论坛上将举办5G商用启动仪式，并正式发布了5G套餐，并于11月1日正式上线。从5G牌照发放到5G终端入网可续，再到5G套餐上线，5G已经开启了加速度。

虽然5G SA尚未成熟，但是我国已经加成5G基站超过8万座，超过50个城市已经实现了5G商用。工业和信息化部部高层领导人表示，预计到今年年底，全国开通的5G基站数量将超过13万座。

四、各种政策支持已经在路上，争抢5G领先从出台有力政策开始

9月初，深圳市政府印发了《关于率先实现5G基础设施全覆盖及促进5G产业高质量发展的若干措施》。深圳市政府的文件包括了多项支持措施，除了宏观上的支持外，还有具体的实施措施，更具操作性。

除了在5G基站选址方面，山西省出台了非常给力的政策外，还特别明确了5G用电扶持优惠政策，而且比深圳市更进一步。山西省对5G用电“设定0.35元/千瓦时目标电价，对参与电力市场交易后的5G基站进行电价补贴”。

山西省政府除了关注5G前期建设之外，也更注重5G后期的运维和商业应用创新，并给出了“支持5G+垂直行业融合创新，给予企业实现完成投资额的30%、不超过500万元的资助”政策承诺。

运营商向好的经营业绩，监管部门的积极推进，各地政府的政策支持，这都为我国5G的发展提供了直接推动力。这些良好的开端都为实现5G全球领先奠定了良好基础。