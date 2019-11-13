郭广昌调侃马云：长得像外星人，这次双11不知道坑了多少人

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月13日消息 11月13日，第五届世界浙商论坛上，复星国际董事长郭广昌开玩笑说，我们浙商买卖做得好，特别是马云，马云这次双十一不知道又坑了多少人。
郭广昌还称，“大家都觉得马校长像外星人，但你把他各个器官拿出来跟外星人一点关系也没有，但组合到一起就像外星人。”
郭广昌觉得在国际化过程中，任何市场主体都是平等的，主要看你能给对方带来什么，你有什么样的能力才能找到什么样的合作伙伴。这样双方的组合，才能让外界看到更好的国际化。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有