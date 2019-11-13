郭广昌调侃马云：长得像外星人，这次双11不知道坑了多少人

IT之家11月13日消息 11月13日，第五届世界浙商论坛上，复星国际董事长郭广昌开玩笑说，我们浙商买卖做得好，特别是马云，马云这次双十一不知道又坑了多少人。

郭广昌还称，“大家都觉得马校长像外星人，但你把他各个器官拿出来跟外星人一点关系也没有，但组合到一起就像外星人。”

郭广昌觉得在国际化过程中，任何市场主体都是平等的，主要看你能给对方带来什么，你有什么样的能力才能找到什么样的合作伙伴。这样双方的组合，才能让外界看到更好的国际化。