中国移动和华为在山东黄金矿业实现国内首个地下矿山5G工业化应用案例

近日，中国移动山东分公司（以下简称“山东移动”）携手华为在山东黄金矿业（莱西）有限公司（以下简称“山东黄金莱西金矿”）成功部署首批5G基站并进行应用组网，实现了负500米矿井的5G全覆盖，并成功开通无人驾驶电机车运输系统，这是国内首次实现5G在矿业井下作业场景的部署及应用，标志着5G使能智慧矿业迈出关键的一步。后续，山东黄金莱西金矿、山东移动、华为等各方将继续深化合作，持续推进5G智慧矿山建设。

▲图：地面监控井下无人驾驶实时画面

▲图：井下5G基站

2019年以来山东黄金莱西金矿与山东移动、华为开始探讨5G在矿业生产和管理等方面的工业化应用前景。经过半年多实地考察与深度探讨，各方初步确定第一阶段在井下运输场景进行5G专网部署、并通过VPN隧道实现5G网络与内网打通，实现运矿电机车的无人驾驶和远程控制。

经过各方的共同努力，青岛移动与华为仅用时1个月便完成了井下5G专网建设，并于11月11日成功实现了5G基站的开通和无人驾驶电机车控制系统的网络对接。现场测试数据表明，下行速率稳定保持在800兆以上，上行速率稳定保持在100兆以上，端到端时延小于20毫秒，超出客户预期、超出实际需求速率、优于控制参数需求，充分满足远程超低时延操控、超高清视频同传及工业控制类场景对网络的需求。

▲图、井下矿车上的5G终端设备

未来，山东黄金莱西金矿计划结合5G、边缘计算、无人驾驶、云平台等新一代信息技术，将逐步实现井下电机车、铲运机和凿岩台车的远程操控和自动驾驶以及无人化巡检安防、井下人员及装备的定位等场景。借力5G技术，山东黄金莱西金矿将全力打造集地下开采、选矿、金精矿销售等于一体的数字化、信息化、自动化智慧矿山，全面向高度自动化和远程控制、大幅减员增效、大幅提高安全生产级别的高质量发展模式挺进。

▲图、远程驾驶监控中心