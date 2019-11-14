蓝色起源CEO：New Glenn火箭2021年完成首飞

北京时间11月14日上午消息，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯有一家名叫Blue Origin的火箭、太空旅游公司，以前这家公司很神秘，现在它一步一步走向舞台。

Blue Origin成立于2000年，它同时推进多个项目，这些项目有着共同的愿景：提高人类航天水平，搭建基础设施，让人类未来可以殖民太空。

近日，Blue Origin首席执行官鲍勃·史密斯（Bob Smith）接受了国外记者摩根·布伦南（Morgan Brennan）的采访，讨论Blue Origin所做的一切。采访在Blue Origin月球着陆器原型机内进行，Blue Origin在华盛顿DC国际宇航大会（International Astronautical Congress）上展示了原型机。

到目前为止，Blue Origin的运营资金几乎全部来自贝佐斯，它正在推进名为“New Shepard”的亚轨道太空旅游服务，明快明年就会与上市公司Virgin Galactic一较高下。

Blue Origin还在开发New Glenn火箭，预计2021年完成首次飞行任务，Blue Origin希望New Glenn能拿到美国国家安全发射合同，比如美国空军的发射合同。

不久前，Blue Origin申请参加NASA月球着陆器竞赛，它与洛克希德·马丁公司、诺斯罗普格鲁曼Draper携手合作，Blue Origin是项目的主要牵头企业。

Blue Origin还在忙着开发自己的火箭引擎，它的动力并非来自New Glenn，而是United Launch Alliance（简称ULA）的下一代Vulcan Centaur。

在整个Blue Origin系统中，引擎业务是最大营收源，正因如此，Blue Origin才会投资2亿美元，在阿拉巴马州Huntsville建设占地20万平方英尺（约18500平米）的引擎工厂，它还与马歇尔太空飞行中心达成协议，翻新测试台。

以下是采访实录：

布伦南：我想我们首先应该从坐的地方开始，为什么着陆器对Blue Origin的未来发展至关重要？

史密斯：现在我们坐在Blue Moon内，它是我们的货物着陆器，我们花了几年时间研发，它是为持续月球探索和资源开采这个目的开发的。NASA启动Artemis项目，准备重返月球，我们感到兴奋。作为国家团队的一部分，我们可以提供自己的着陆器……我们与洛克希德·马丁公司、诺斯罗普格鲁曼、Draper携手合作，开发集成着陆系统，它可以帮人类可以重返月球并留在月球。

布伦南：这支国家团队引起了大家的注意。团队运行多久了？Blue Origin能为Artemis做些什么呢？

史密斯：我们制定了一些激进的计划，要做的事是50年前没有做的……我们和洛克希德·马丁公司深入接触，它们的装备多次登陆火星，非常了不起。诺斯罗普格鲁曼也是我们的合作伙伴，它定期执行国际空间站运送任务，它还是Apollo项目的第一个月球着陆器提供商。还有Draper，它是制导、导航、控制方面的先驱。整个团队非常强大，我们可以快速前进。

布伦南：大家似乎有一种感觉：新太空公司与老太空公司同台表演。现在Blue Origin与一些老牌太空公司合作，你是否觉得这种新老之分是错的？

史密斯：我一直讨厌二分法，它只会为对话增加错误元素。洛克希德·马丁公司、诺斯罗普格鲁曼都是非常成功的组织，它们做了很多了不起的事，几十年来，它们一直非常卓越。每个人都应该为它们在太空成就感到骄傲。还有像Blue Origin这样的公司，它有着更长远的眼光，因为这些公司的资金来自私人。与上市公司相比，我们有着不同地平线，有着不同的速度，它们会面临一些压力，我们没有。我们可以将各种能力结合在一起，做得更好。

布伦南：今天我们能坐下来讨论，部分应该感谢Huntsville（地名）。BE-7引擎是在Huntsville测试的，月球着陆器项目基本上也是在马歇尔太空飞行中心进行的。Blue Origin在这里投资为什么是一件有意义的事呢？

史密斯：Huntsville被人们称为“火箭之城”，的确名副其实。许多火箭技术在这里诞生。回到50-60年代，它是最初的起点。这里有丰富的人才，而且已经建设了几十年。人才在哪里，我们就去哪里。还有政府的支持。我们会在这里建一座世界级的工厂，每年生产40个引擎，对于飞船引擎来说，这样的数字很可观了，我们还会在这里测试。Huntsville有测试场，农神5号火箭（Saturn V）是在这里测试的。我们会让引擎测试台恢复生机。

布伦南：什么时候能够达到每年生产40个引擎的目标？

史密斯：大约2022年2023年吧，一季度工厂将会投入运营。

布伦南：劳动力资源丰富吗？该地区到底有何特别之处？

史密斯：那里的人受过良好的教育。单从火箭的角度看，招聘的人不需要进行太多培训……总之，直觉告诉我们这里的人力资源很丰富。

布伦南：如果Blue Moon成功，拿到了NASA合同，制造会在那里完成吗？

史密斯：我们正在考虑，想在那里生产Blue Moon所用的引擎BE-7，我们的确在那里做测试。

布伦南：BE-4引擎是你们为自己的轨道火箭准备的，你们还要为ULA制造New Glenn。生产被拆分，你如何看的？向其它公司供货能带来多少营收呢？

史密斯：客户能让你变得更好，很高兴ULA能选择我们，它可是卓越的国家安全发射提供商，我们能从它的身上学到很多东西，这是一个很好的机会，我们要开发New Glenn引擎，可以学很多东西，能为它们供货也让我们很高兴。有了ULA的支持，我们朝着自给自足迈进了一大步，我们正在朝着这样的目标挺进。所以说，ULA合同是我们签下的首批大合同之一，除此还有其它卫生运营商的合同，空军的合同。简言之，我们正在进步。

布伦南：我问过ULA CEO一些问题，现在我将同样的问题拿来问你：ULA与Blue Origin是不是亦敌亦友的关系？

史密斯：在航空这个产业，今天你们可能是竞争对手，明天又会成为合作伙伴。在某些领域你们是对手，到了另一些地方又是伙伴，这是很正常的事。波音与洛克希·马丁是我们的潜在发射大客户。大家的关系是动态的，我们很友好，在它们的要求下，我们会成为更好的供应商，这是我们愿意接受的。

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