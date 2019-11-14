阿里靖捷：双11交易额背后是阿里商业操作系统的升级

11月14日下午消息，由北大光华管理学院和阿里研究院联合举办的2019“看中国”思想论坛今日举办，本届论坛以“新消费、新供需、新制造”为主题。阿里巴巴集团副总裁靖捷发表“回归商业本质，重构增长力量”主题演讲，他表示，天猫双11期间2684亿元交易额的背后其实是数据的传递和技术的积淀，是阿里巴巴商业操作系统的赋能与升级，“一切不可想象终将化为寻常”。

在靖捷看来，每一年的双11对任何阿里巴巴的商业基础设施而言都是“魔鬼训练”，技术的突破反映在了基础设施的方方面面。“去年双11，大量的企业通过数字化拥抱新零售，本质是打破线上线下的边界”。而今年，他举例称，红星美凯龙和居然之家通过数字化门店的销售实现了大件家装零售规模的明显提升。

靖捷认为，今年双11是对阿里巴巴商品业务能力的升级，通过消费者细分、产品差异化、消费者运营创新来驱动业务增长。他还提到，今年考拉正式加入阿里巴巴，全球品牌源源不断进入中国市场，给了消费者以更多选择。“大家不要认为双11卖的都是便宜货，今天的双11已经成为新产品和新品牌爆发的场景，其中既有大家耳熟能详的全球大牌，也有从淘宝、天猫数字化成长起来的品牌，同样也有重新定义产品的品牌，对它们而言，双11不仅仅是销售的机会，而是巨大的窗口，是影响销售的关键节点。”

除了基于零售逻辑的线上线下融通，更多基于移动互联网的消费方式和方法，同样在阿里巴巴数字经济体内发生。创造需求很重要，如何准备好面对不同人群的不同商品，让消费者消费得随心所欲、无忧无虑地收到商品，同样是需要解决的问题。靖捷表示，阿里巴巴一站式物流服务实现了为国内物流网络数字化赋能以及全球物流网络履约，而整合金融服务的商业大闭环，则在赋能商家的同时激发消费。

“无论是物流、金融等维度，都是基于阿里巴巴商业操作系统，基于这些基础设施。”靖捷称，在阿里巴巴商业生态、阿里云智能的生态之下，是阿里巴巴商业操作系统利用数字化基础设施与数字技术帮助企业实现数字化转型，消费者运营体系之下，是物流及供应链管理、金融服务等支撑，底层是云智能与数字化等基础设施的协同。“因为数字化，我们可以让管理变得更加科学，也可以让增长变得更加猛烈。”靖捷说道。