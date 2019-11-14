百世快递发详细公告回应13吨包裹烧毁：7000余件正补发，未发布相关短信提醒

IT之家11月14日消息 据央视网报道，11月12日凌晨，一辆北京开往湖南长沙的百世快递车辆，在河南安阳的路上起火，导致13吨包裹付之一炬。随后，该条消息迅速在网络上传播。

百世快递此前表示，快递公司正在配合当地消防、公安部门的调查，并已启动理赔程序。

11月13日下午，百世快递公布了相关公告，称11月12日，百世快递车辆在行驶到河南安阳路段时发生火情，百世快递第一时间启动应对措施，并积极与客户协商，进行货物补发处理和赔付。截至目前，大部分补发货物已发出，预计3天内补发完毕。请大家关注百世快递微信公众号，查询最新包裹进度。

百世快递在公告中介绍，经统计约有7000余件快件被烧毁，关于起火车辆的事故原因，百世快递正在配合消防部门进行查验，查验结果出来后将第一时间告知。针对此次事故给消费者带来的不便，深表歉意。同时提醒广大消费者，百世快递没有发布任何与该事件相关的短信提醒内容，请预防诈骗。

天眼查数据显示，百世快递的运营主体为杭州百世网络技术有限公司，成立于2007年8月，注册资本约1378万，法定代表人为陈微，公司最大股东分别为何莉莉和陈微，均持股36.28%，二人也同为最终受益人；而另一个股东为杭州阿里创业投资有限公司，持股27.43%。

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