新华社：平台技术屏蔽要求“二选一”，中小电商表示伤不起

IT之家11月14日消息 据新华社报道，在刚刚过去的“双11”电商购物节里，仍有电商平台因竞争要求商家“二选一”。新华社指出，电商平台会采用流量屏蔽和搜索降权两种措施，来迫使商家“二选一”。

在‘双十一’亿元品牌俱乐部不断增加的同时，一些商家特别是中小商家向记者反映，因电商平台‘二选一’政策造成营收锐减，资金链紧张，有些出现被迫裁员甚至直接关店的情况。

早在11月5日，国家市场监督管理总局召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”，召集京东、阿里、拼多多、唯品会、云集等20多家平台企业参会，指出近期网络经营活动中存在的突出问题，并对规范网络经营活动提出具体要求。

彼时，市场监管总局相关负责人表示，互联网领域“二选一”“独家交易”行为是《电子商务法》明确规定禁止的行为，同时也违反《反垄断法》《反不正当竞争法》等法律法规规定，既破坏了公平竞争秩序，又损害了消费者权益。

据悉，今年9月，《禁止垄断协议暂行规定》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》等三部反垄断法配套规章正式实施，具体列举了限定交易行为限定交易对象的三种情况。



《暂行规定》对限定交易行为作了具体化规定，一是限定只与自身进行交易，二是限定与特定经营者进行交易，三是限定不得与特定经营者进行交易。《暂行规定》对限定交易行为的具体化规定，针对的正是互联网行业屡禁不止的“二选一”。

