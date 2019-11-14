感动！全网寻找“鼠标打字·高级版ⅲ”，原作者已去世

IT之家11月14日消息 “鼠标打字·高级版ⅲ”是一款大部分人都没听说过的软件。根据网络介绍，这是一种全新的输入方法，会用鼠标就可以打字，持有特有专利——整字的点击输入，一种字盘的压缩和变动还原技术，所见即所得一用就会；比手写一笔一笔地划快好几倍以上；比传统的键盘类输入更容易、更直观。希望给所有不会打字和害怕打字的人带来方便和兴趣。

全网寻找“鼠标打字·高级版ⅲ”，来自一位微博人士方瑜的求助，她是一名脑瘫患者，只能用脚控制鼠标，来完成打字的动作。

方瑜表示，从小没上过学，自已看着电视下端的字幕识得字，然后自学电脑上网、码字等…… 所有操作都只能用一只脚完成。微博所有诗歌小说杂文均为本人原创。

这个打字软件是0几年发现的，当时买了解锁序号。但电脑更新了，就不能用了，也联系不到软件开发者想再买个序号。希望软件的开发者李经冀先生看到可以联系，以求购买使用。

不过根据最新消息，软件原作者李经冀李经颂二位先生已离世，令人惋惜。目前已经有开发者帮忙进行了破解使用。当然这并非原微博求助的本意。

方瑜表示，这个软件确实很好，希望有公司或个人能买下专利或者能继续开发优化此软件，真的会帮到很多人…并@了搜狗输入法等，这样对原作者和家属都是一种安慰。

下面是微博原文描述：