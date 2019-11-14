感动！全网寻找“鼠标打字·高级版ⅲ”，原作者已去世

IT之家11月14日消息 “鼠标打字·高级版ⅲ”是一款大部分人都没听说过的软件。根据网络介绍，这是一种全新的输入方法，会用鼠标就可以打字，持有特有专利——整字的点击输入，一种字盘的压缩和变动还原技术，所见即所得一用就会；比手写一笔一笔地划快好几倍以上；比传统的键盘类输入更容易、更直观。希望给所有不会打字和害怕打字的人带来方便和兴趣。
全网寻找“鼠标打字·高级版ⅲ”，来自一位微博人士方瑜的求助，她是一名脑瘫患者，只能用脚控制鼠标，来完成打字的动作。
方瑜表示，从小没上过学，自已看着电视下端的字幕识得字，然后自学电脑上网、码字等…… 所有操作都只能用一只脚完成。微博所有诗歌小说杂文均为本人原创。
这个打字软件是0几年发现的，当时买了解锁序号。但电脑更新了，就不能用了，也联系不到软件开发者想再买个序号。希望软件的开发者李经冀先生看到可以联系，以求购买使用。
不过根据最新消息，软件原作者李经冀李经颂二位先生已离世，令人惋惜。目前已经有开发者帮忙进行了破解使用。当然这并非原微博求助的本意。
方瑜表示，这个软件确实很好，希望有公司或个人能买下专利或者能继续开发优化此软件，真的会帮到很多人…并@了搜狗输入法等，这样对原作者和家属都是一种安慰。
下面是微博原文描述：
再更新下情况
一，日娃大神已（sunwear 不想加圈，怕打扰他～）破解完整版
二，请大家看到继续转评，因为这个软件确实很好，希望有公司或个人能买下专利或怎样反正能继续开发优化此软件！真的会帮到很多人…@搜狗输入法 @搜狗输入法技术支持 @王小川其实我在尝试用笔记本连接触摸屏能不能用？应该有很多人需要简便快速的输入法……对原作者和家属都是一种安慰～瑜扣首拜谢～
所有原文保留在下
编辑更新下情况
一，软件原作者李经冀李经颂二位先生已离世（啊哭～）（参阅图四）…各位亲不要去打听了，听说家中只有两位70多岁老人家……
二，目前软件还在破解，大神日娃一直在弄（辛苦他们了）有大更多的大神可以帮忙吗？日娃大神是半夜看到本人喊团队起来弄的，但是目前联想词功能缺失了（参阅图五点大图），我找了个人能找到的最完整发他了，不知道怎样…？还是求各路大神助
子夜说些插话，嗯，没想到会收到李先生离世的消息～额，太难过了～尽管从来没见过他们……太可惜了～这个软件其实设计得非常超前很适合触屏时代～操作是非常简单的，它很像个柜子有很多个抽屉，字分门别类放在各个抽屉里，各个抽屉门上标签，辶部、艹部等。基本上只要识字有一根指头能动就能打字……说真的非常建议有人可以买下这专利再优化下，可以帮很多人～
【急求解锁“鼠标打字·高级版ⅲ”或找开发者！】
本着残破身躯，求各位一事儿，如果有渠道人脉能帮上忙本人会酬谢，如果帮不上请帮我圈可能知道的人，好么？
事情应该很简单，就是破解一个很老款输入法，就图一这个“鼠标打字·高级版ⅲ”软件～挺古怪的哈
～但本人打字就是用这个（别的很难用～）
情况说明一下哈：我本名方瑜，身体不好，脑瘫，比较严重那种（有疑可问度娘，参阅图三）～
从小没上过学，自已看着电视下端的字幕识得字，然后自学电脑上网、码字等……所有操作都只能用一只脚完成。本博所有诗歌小说杂文均为本人原创～
说这些不是为了炫稀奇古怪的经历，是想说我真的不会其他输入法，手机上用搜狗的笔画输入，简单沟通聊微信可以～但本人需要码字写文，所以笔画输入太慢啦！写完一篇1000字的文章可能需要几天同时耗体力。
这个打字软件是0几年发现的，当时买了解锁序号。但电脑更新了，就不能用了，也联系不到软件开发者
想再买个序号的！
李经冀先生如果您看到这条微博请联系我
我找了您很久啦
也很感谢您开发这样适合的输入法！
目前解决办法都不完美：修改电脑日期的方法延长试用期（参阅图二），但是这方法有很多问题，电脑的日期需要改来改去，而且没完全解锁它的连词动能也不能用，无形让我码字倍感吃力……
同时不能用笔记本，笔记本日期错置就黑屏了。
总之，就是各种不方便。求助～哪位大仙路过能帮我就请私信我（一点薄面大神人脉实在不敢可提代价有偿帮助）
如果您是大神，请帮我通过人脉找找看好么？感恩万福！
如果您是过客，也求转发或点赞！也许您的朋友看到这条有办法呢？或者他们有认识软件圈或电脑圈的人呢？
先在这里感谢大家了
感恩每一位帮找的好心人！