保护人类文明：GitHub将开源代码库保存在北极洞穴

IT之家11月14日消息 GitHub今天分享了开放Arctic Code Vault的计划，该计划旨在存储和保存Flutter和TensorFlow等开源软件。所有开放源代码项目的代码都将存储在胶片上，该胶片每帧包含880万像素，可以使用1000年。

胶片由挪威公司Piql AS制造，表面有氧化铁粉涂层，Piql称在正常条件下这种材料能保存750年，在寒冷干燥低氧洞穴内能保存2000年。

这些代码将保存在挪威斯瓦尔巴特群岛（Svalbard）退役的煤矿中，这也是被选为托管全球种子库的城市。斯瓦尔巴特永久冻土是地球上最北端的城市之一，可以延伸到地表以下数百米。档案管理员认为，寒冷和接近恒定的条件可以帮助保存。

今年年初开始，数千个流行的GitHub项目（例如Blockchain，WordPress）和编程语言（如Rust或Ruby）加入了Arctic Code Vault计划，但Arctic Code Vault将于明年2月扩展到所有公共存储库。根据2019年Octoverse报告，GitHub有超过4000万开发人员使用，目前托管超过1亿个存储库。

GitHub CEO Nat Friedman在解释为什么创建Arctic Code Vault时说：“如果没有软件，再也不会发生什么大事。”Friedman表示，随着时间的推移，媒介可能会发生变化，可能会使用像二氧化硅这样的物质，该物质能将数据存储一万年以上。