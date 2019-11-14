消息称苹果明年推“超级捆绑包” ，整合多项付费服务

北京时间11月14日晚间消息，国外媒体今日援引多位知情人士的消息称，苹果公司正考虑推出一项“捆绑式订阅服务”，即将新闻订阅服务Apple News+、流媒体视频服务Apple TV+和音乐服务Apple Music等付费互联网服务捆绑销售。

这些知情人士称，苹果计划最早于2020年推出这项服务，其目的是为了吸引更多订阅用户。当前，Apple TV+每月费用为5.99美元，Apple Music为每月9.99美元，而Apple News+为每月10美元。

事实上，上个月就有报道称，苹果计划推出“超级捆绑包”，其中包括Apple Arcade游戏服务、Apple Music、Apple News+和Apple TV+等服务。而最新的证据是：苹果在与出版商的合同中加入了一项条款，允许苹果将Apple News+订阅服务与其他付费数字服务捆绑在一起。

这些知情人士称，如果苹果将Apple News+作为Apple TV+和Apple Music捆绑的一部分来出售，则出版商将获得更少的分成，因为新闻服务的成本可能会降低。

由于智能手机业务停滞不前，苹果正通过销售新闻、音乐、视频和其他内容的在线订阅来寻求增长。业内人士称，将上述产品捆绑在一起，可能会帮助苹果吸引更多的订阅用户，就像亚马逊的Prime服务一样。

其实，苹果近期已经在测试这种做法。最近，苹果开始向Apple Music订阅用户提供免费的Apple TV+订阅服务。但知情人士同时指出，考虑到此类交易的复杂性，苹果的该计划可能会发生变化。