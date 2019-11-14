内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

消息称苹果明年推“超级捆绑包” ，整合多项付费服务

2019-11-14 20:11:24来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间11月14日晚间消息，国外媒体今日援引多位知情人士的消息称，苹果公司正考虑推出一项“捆绑式订阅服务”，即将新闻订阅服务Apple News+、流媒体视频服务Apple TV+和音乐服务Apple Music等付费互联网服务捆绑销售。

这些知情人士称，苹果计划最早于2020年推出这项服务，其目的是为了吸引更多订阅用户。当前，Apple TV+每月费用为5.99美元，Apple Music为每月9.99美元，而Apple News+为每月10美元。

事实上，上个月就有报道称，苹果计划推出“超级捆绑包”，其中包括Apple Arcade游戏服务、Apple Music、Apple News+和Apple TV+等服务。而最新的证据是：苹果在与出版商的合同中加入了一项条款，允许苹果将Apple News+订阅服务与其他付费数字服务捆绑在一起。

这些知情人士称，如果苹果将Apple News+作为Apple TV+和Apple Music捆绑的一部分来出售，则出版商将获得更少的分成，因为新闻服务的成本可能会降低。

由于智能手机业务停滞不前，苹果正通过销售新闻、音乐、视频和其他内容的在线订阅来寻求增长。业内人士称，将上述产品捆绑在一起，可能会帮助苹果吸引更多的订阅用户，就像亚马逊的Prime服务一样。

其实，苹果近期已经在测试这种做法。最近，苹果开始向Apple Music订阅用户提供免费的Apple TV+订阅服务。但知情人士同时指出，考虑到此类交易的复杂性，苹果的该计划可能会发生变化。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果超级捆绑包

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有