U盘专利将失效，朗科科技发布公告：公司核心基础发明专利权到期

11月14日晚，朗科科技(300042.SZ)公布公告称，公司的核心基础发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号：ZL99117225.6，“99专利”)的申请日期为1999年11月14日。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”的规定，公司99专利的专利权期满终止日为2019年11月14日。

专利名称：用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置；专利介绍：公司作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一，通过持续技术创新，率先在业内推出了基于USB或IEEE1394接口、采用闪存为存储介质的移动存储产品——闪存盘，并在国内申请了第ZL99117225.6号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利。该系列专利是中国在闪存应用及移动存储领域原创性基础发明专利及核心专利，填补了国内闪存应用及移动存储领域20年无核心专利的空白。公司还通过持续的技术创新，围绕闪存应用及移动存储领域研发了一系列其他核心技术及其专利，形成了完整的专利布局和“专利池”。

公司99专利的专利权期满终止日为2019年11月14日，公司的专利运营业务对99专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响。公司目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期后对公司经营造成的风险，而且公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域，而传统移动存储正日益被云存储、移动互联等加速取代，公司的主要专利技术面临被新技术取代的系统性风险。

公司以核心专利为基础，在全球范围内围绕移动存储领域布局了众多的专利，形成“专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的保护，公司在与一些重点维权目标进行谈判时，首先考虑以“专利池”而不是单个专利作为授权许可的标的。其次，公司在进行专利授权时，也考虑以从公司采购产品的方式来进行授权，将传统的专利授权模式改变为产品端的商业合作，以减少对专利的依赖。此外，公司正在努力挖掘现有专利的潜力，争取将现有专利的价值发挥到最大化。公司也可考虑通过第三方引进一些优质的专利、专利申请或者技术构思，优化专利池的结构，丰富维权产品的类别。公司正运用多年积累的知识产权运营经验，积极开展与国内外第三方机构的知识产权维权合作，力争实现知识产权运营业务的可持续发展。

99专利到期后，对公司既有的专利侵权诉讼没有影响，也不影响公司针对99专利到期前的侵权行为在法定期限内追究法律责任的权利。